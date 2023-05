Strategie auf Konsolen? Darum rockt Company of Heroes 3 auch auf Xbox Series S/X und PS5

Den Strategie-Hit Company of Heroes 3 gibt’s jetzt auch für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Doch funktioniert die Echtzeitstrategie auf den Konsolen?

Was ist Company of Heroes 3? Der dritte Teil der Reihe Company of Heroes ist ein Echtzeit-Strategiespiel im 2. Weltkrieg. Nachdem im ersten Teil der Krieg im Westen und im Nachfolger der Russlandfeldzug das Thema waren, dreht sich Company of Heroes 3 um den Konflikt in Afrika und die Invasion der Alliierten in Italien.

Im Spiel habt ihr die Wahl zwischen den Fraktionen der USA, Großbritannien, der deutschen Wehrmacht sowie dem Deutschen Afrikakorps. Während die PC-Version schon im Februar 2023 erschien, ist jüngst die Konsolen-Version auf den Markt gekommen. Damit ist Company of Heroes 3 der erste Teil der Serie, der für PlayStation und Xbox verfügbar ist.

Darum ist Company of Heroes 3 optimal für Konsolenspieler

Was ist das Problem mit den Konsolen? Das Genre der Echtzeitstrategiespiele ist auf Konsolen wenig verbreitet. Der Hauptgrund dafür ist, dass sich solche Spiele optimal mit Maus und Tastatur steuern und auch die Interface-Optionen primär auf PC-Bildschirme und weniger auf das gemütliche Zocken auf der Couch vor dem Fernseher ausgerichtet sind. Doch bei Company of Heroes 3 läuft das anders ab.

Taktische Pause für mehr Übersicht

Schon in der PC-Fassung sorgte ein neues Feature für Freude und Abwechslung bei den Spielern: die taktische Pause. Damit könnt ihr jederzeit das Schlachtgeschehen einfrieren. Dann steht alles still und ihr könnt euch erstmal in Ruhe einen Überblick verschaffen.

Beispielsweise seht ihr so, dass eure zentrale Panzertruppe arg ins Kreuzfeuer gerät oder sich gerade von Norden feindliche Verstärkung nähert, während eure eigene Flankendeckung noch weit abseits steht.

Doch damit nicht genug. Während die Pause anhält, könnt ihr in Ruhe eure Einheiten durchgehen und bis zu acht individuelle Befehle geben. Wenn ihr die Pause dann wieder aufhebt, geht die Schlacht weiter und eure Truppen können dank eurem taktischen Eingreifen (hoffentlich) das Blatt nochmal wenden.

Die taktische Pause ist also schon für PC-Kommandanten ein großer Segen, doch richtig praktisch ist das Feature speziell auf den Konsolen. Denn gerade, wenn man das Spiel mit dem Controller zockt, geht nicht jede Truppenauswahl immer so geschmeidig von der Hand, wie man es gerne hätte.

Gerade im ärgsten Getümmel ist es aber wichtig, dass ihr präzise und taktisch klug vorgeht. Da ist solch eine praktische Pausenfunktion ideal, um dennoch die Oberhand zu behalten.

Große Freiheit bei der Steuerung

Damit die Steuerung optimal funzt, haben die Entwickler sich viel Mühe gegeben und das Spiel für Controller optimiert. Ihr könnt also mit euren Gamepads optimal Einheiten anwählen, über das Schlachtfeld gleiten und Befehle erteilen. Die Steuerung ist dank praktischer und leicht zugänglicher Ringmenüs intuitiv und mit der bereits erwähnten Pause-Option könnt ihr auch dann noch den Überblick behalten, wenn es richtig heiß hergeht.

Dazu kommen spezielle Anpassungen des HUDs und des Interface, darunter die bereits erwähnten, praktischen Ringmenüs, mit denen ihr sämtliche Befehle schnell und intuitiv zugänglich habt. Die Entwickler haben speziell darauf geachtet, dass das Spielgefühl von Company of Heroes 3 auf der Konsole dem Gameplay der PC-Fassung in nichts nachsteht.

Dennoch ist die optimale Steuerung für Echtzeitstrategiespiele die Kombination aus Maus und Tastatur. Wer solche Geräte besitzt, kann sie problemlos an die Konsolen anschließen und so Company of Heroes 3 so spielen wie am PC. Ihr habt also die große Freiheit und könnt das Spiel so zocken, wie ihr es gerne hättet.

Entgegen dem üblichen Vorurteil also, dass Echtzeitstrategie einfach nicht auf Konsolen funktioniert, könnt ihr hier getrost zugreifen und packende Gefechte im 2. Weltkrieg auch auf eurer Xbox oder PlayStation erleben. Worauf wartet ihr also? Holt euch hier Company of Heroes 3 für die Konsole eurer Wahl.