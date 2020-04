Beim Deutschen Computerspielpreis 2020 (DCP) könnt ihr eure Stimme in der Kategorie „Publikumspreis“ abgeben und euren Lieblingsgames zum Siege verhelfen. Zusätzlich gibt’s noch was zu gewinnen: eine Nintendo Switch. Die ist begehrt, während der aktuellen Corona ist die Switch oft ausverkauft.

Für diesen Preis könnt ihr abstimmen: Am 27. April geht der Deutsche Computerspielpreis mit der Siegerehrung in die 2020er-Runde. In insgesamt 14 verschiedenen Kategorien werden Preise verteilt – einige der Kategorien sind zudem mit Preisgeldern dotiert, wenn es um deutsche Spiele geht:

so bekommt das „beste deutsche Spiel 100.000€“

alle nominierten Spiele in der Kategorie „bestes deutsches Spiel“ erhalten 25.000€

das „beste internationale Spiel“ ist aber ein undotierter Preis

Ihr könnt mitbestimmen, welche Games einen Preis abstauben werden, denn bei dem Publikumspreis sind nämlich eure Stimmen entscheidend.

Wie kann ich abstimmen? Um für euer Lieblings-Game abstimmen zu können, müsst ihr auf die offizielle Seite des Deutschen Computerspielpreises gehen:

Da die Preisverleihung am 27. April stattfindet, habt ihr noch bis zum 23. April Zeit, um eure Stimmen abzugeben.

Wegen der aktuellen Kontaktbeschränkung wird die Preisverleihung dieses Jahr digital per Live-Stream stattfinden.

Stimmt beim DCP 2020 ab und holt euch einen Preis

Was kann man gewinnen? Mit das Beste an der Abstimmung ist es, dass ihr dabei die Chance habt coole, Preise zu gewinnen. Dazu gehören:

1x Nintendo-Bundle mit einer Switch-Konsole und Animal Crossing: New Horizons

56x gamescom-Pakete mit Hoodies, Caps und mehr

1x Ubisoft-Überraschungs-Bundle

3x astragon-Bundles mit PS4, Xbox One und PC mit SnowRunner, Bus Simulator, Bau-Simulator 3 (nur für Konsolen)

Gerade die Nintendo Switch ist aktuell weltweit so gut wie ausverkauft, also versucht euer Glück. Vielleicht könnt ihr die begehrte Konsole bald euer Eigen nennen.

Yager wurde zum besten Studio 2019 in Deutschland gekrönt. Sie stehen auch 2020 wieder zur Wahl.

11 deutsche Kategorien – 3 internationale

Wer wurde nominiert? In den meisten der Kategorien werden deutsche Entwickler-Studios, Spiele oder Persönlichkeiten nominiert für Dinge wie:

bestes Familienspiel

beste Innovation und Technologie

Spieler/Spierin des Jahres (undotiert)

3 der 14 Kategorien sind für internationale Spiele reserviert. Zudem vergibt die Jury möglicherweise am 27. April noch einen Sonderpreis.

Die volle Liste könnt ihr euch auf der offiziellen Seite des Deutschen Computerspielpeises anschauen. Die verschiedenen nominierten Spiele für jede Kategorie seht ihr hier (via dcp).

Bei dem Publikumspreis stehen euch nicht nur Spiele von deutschen Entwicklern zur Auswahl. Ihr könnt in der Liste euren Favoriten unabhängig von Ländern oder Plattformen auswählen.

Der Deutsche Computerspielpreis ist eine Initiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in Kooperation mit dem Branchenverband game.

MeinMMO, GameStar und GamePro unterstützen den Deutschen Computerspielpreis als Medienpartner. Die Nominierten werden von einer Fachjury bestimmt, zu der unsere GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm gehört.