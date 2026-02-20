Steuerberater schaut sich die Firma von Knossi an, zeigt, wie der Twitch-Streamer mit einem „Trick“ Geld spart

NewsTwitch
2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Steuerberater schaut sich die Firma von Knossi an, zeigt, wie der Twitch-Streamer mit einem „Trick“ Geld spart

Auf TikTok hat sich ein Steuerberater die Unternehmen von Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla angeschaut. Dabei stellt er fest: Knossi muss einen sehr guten Steuerberater haben, der ihm Geld spart.

Was soll das für ein „Trick“ sein? Der Steuerberater Marvin Müller hat sich auf seinem TikTok-Kanal „tax-mueller“ die Unternehmen von dem Twitch-Streamer Knossi angeguckt. Knossi ist indirekt Inhaber zwei Firmen: Die operative Firma King Entertainment GmbH und die Muttergesellschaft JK Holding GmbH.

Sein sozusagen „tägliches Geld“ aus zum Beispiel Kooperationen oder Einnahmen auf Twitch fließt in die operative Firma. Die Muttergesellschaft besitzt die operative GmbH und Knossi wiederum besitzt mit 100 % der Anteile nur die JK Holding GmbH. Aber er hat nicht die King Entertainment GmbH direkt, nur eben über die Muttergesellschaft.

Wenn also das Geld in die King Entertainment GmbH fließt, sie also Gewinn macht, so müssen darauf 30 % Steuern gezahlt werden. Falls Knossi das restliche Geld aus der Firma nutzen möchte, beispielsweise für Investitionen in Aktien oder Immobilien, so müsste er als Privatperson darauf 25 % Kapitalertragsteuer zahlen. Um das zu umgehen, fließt das restliche Geld in die JK Holding GmbH.

Vom Zeugenstand bei Barbara Salesch zum König von Twitch – Karriere und Leben von Knossi
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Neues Koop-Spiel auf Steam macht euch zum Weltraumpiloten, startet jetzt erste Beta WoW gibt zu, „etwas verloren zu haben“, weil Dungeons zu sehr E-Sport sind Die Marvel-Filme hatten viele legendäre Kämpfe, aber welche sind die besten? 5 Charaktere, die Staffel vier von Bridgerton vielleicht nicht überleben werden „Das Original ist zurück“: Ein JRPG war bereits Sword Art Online, bevor es das überhaupt gab, kehrt nach 15 Jahren zurück Fortnite: Server sind online – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes für Update 39.50 Marathon überzeugt mit neuem Showcase sogar Kritiker, jetzt warten alle nur noch auf einen wichtigen Moment Ex-Chef von Path of Exile kritisiert die neue Klasse in Diablo 2, findet da fehlt Content: „Ein strategischer Fehler“ Sauercrowd hat so viele Streamer auf Stufe 60, definiert Kader und Termin für den 2. Raid Spieler meckern regelmäßig über teure Skins in Diablo 4, aber für ein Feature würden sie trotzdem Geld ausgeben Helldivers 2 schickt die Spieler auf eine verzweifelte Mission, nur noch ein Hollywood-Ende helfen

Mit einem Vorteil zu 1,5 % Steuern

Wie spart Knossi Geld? Dieses Konstrukt hat den Vorteil, dass auf das Geld, das die Holding bekommt, nur noch 1,5 % Steuern gezahlt werden müssen. So hat Knossi viel mehr Kapital in der Holding übrig, um es dort direkt wieder zu investieren, als wenn er es sich privat auszahlen würde.

Wichtig zu wissen: Das bedeutet nicht, dass Knossi als Privatperson nur 1,5 % Steuern zahlen muss. Wenn er sich ein Gehalt aus der Holding auszahlt, muss er trotzdem ganz normal Einkommenssteuer darauf zahlen. Der Steuersatz liegt vermutlich bei 42–45 %.

Wie eine Holding funktioniert, erklärt tax.mueller in einem separaten TikTok:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum TikTok Inhalt

Was sagt der Steuerberater noch? Außerdem hat sich Marvin Müller noch die Bilanz 2023 von Knossis Unternehmen angeschaut. Er liest daraus ab, dass sich knapp 4 Millionen Euro auf dem Konto der Firma befinden.

Abschließend meint der Steuerberater, dass Knossi mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein könne und er gespannt sei, wie sich das in den Jahren 2024 und 2025 noch entwickelt.

Mehr zum Thema Twitch
1
Sauercrowd im Geschmolzenen Kern – die 12 größten Gefahren für den ersten Raid der Twitch-Gilde
von Karsten Scholz
2
Sauercrowd verliert durch ein Insekt die Ausbeute aus tagelangem Grind … und einen Hexenmeister auf Stufe 60
von Karsten Scholz
3
Twitch-Streamerin von Sauercrowd ging 2 Mal mit ihrem Hardcore-Unglück viral, feiert jetzt unter Tränen emotionales Happy End
von Johanna

Schaut man sich dieses Unternehmenskonstrukt an, so wird schnell klar, dass der Twitch-Streamer einen guten Steuerberater zu haben scheint. Die Anfänge von Knossis Karriere auf Twitch könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen: Knossi wurde damals auf Twitch riesig, weil er Online-Casino gestreamt hat, will aber gar nicht zu „denen“ gehören

Quelle(n): tax.mueller auf TikTok, ksth.bundesfinanzministerium.de, TheRealKnossi auf Twitch (Bildquelle), Nataliya Vaitkevich auf Pexels
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Mowky Raid Draft Aufmacher

Sauercrowd hat so viele Streamer auf Stufe 60, definiert Kader und Termin für den 2. Raid

WoW Jan Hegenberg Sauercrowd titel title 1280x720

Kurz vor dem Raid verliert Sauercrowd seinen Barden und einen Magier, der 6 Versuche auf Stufe 60 gebraucht hat

Sauercrowd: Alle Tode der letzten Tage und ihre Level in der Übersicht

PolizeiHannover streamt auf Twitch

Erst bildet die Polizei Schradin und Zarbex aus, dann macht sie den Streamern auf Twitch Konkurrenz – MeinMMO verrät sie ihren Meisterplan

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx