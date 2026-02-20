Steuerberater schaut sich die Firma von Knossi an, zeigt, wie der Twitch-Streamer mit einem „Trick“ Geld spart

Auf TikTok hat sich ein Steuerberater die Unternehmen von Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla angeschaut. Dabei stellt er fest: Knossi muss einen sehr guten Steuerberater haben, der ihm Geld spart.

Was soll das für ein „Trick“ sein? Der Steuerberater Marvin Müller hat sich auf seinem TikTok-Kanal „tax-mueller“ die Unternehmen von dem Twitch-Streamer Knossi angeguckt. Knossi ist indirekt Inhaber zwei Firmen: Die operative Firma King Entertainment GmbH und die Muttergesellschaft JK Holding GmbH.

Sein sozusagen „tägliches Geld“ aus zum Beispiel Kooperationen oder Einnahmen auf Twitch fließt in die operative Firma. Die Muttergesellschaft besitzt die operative GmbH und Knossi wiederum besitzt mit 100 % der Anteile nur die JK Holding GmbH. Aber er hat nicht die King Entertainment GmbH direkt, nur eben über die Muttergesellschaft.

Wenn also das Geld in die King Entertainment GmbH fließt, sie also Gewinn macht, so müssen darauf 30 % Steuern gezahlt werden. Falls Knossi das restliche Geld aus der Firma nutzen möchte, beispielsweise für Investitionen in Aktien oder Immobilien, so müsste er als Privatperson darauf 25 % Kapitalertragsteuer zahlen. Um das zu umgehen, fließt das restliche Geld in die JK Holding GmbH.

Mit einem Vorteil zu 1,5 % Steuern

Wie spart Knossi Geld? Dieses Konstrukt hat den Vorteil, dass auf das Geld, das die Holding bekommt, nur noch 1,5 % Steuern gezahlt werden müssen. So hat Knossi viel mehr Kapital in der Holding übrig, um es dort direkt wieder zu investieren, als wenn er es sich privat auszahlen würde.

Wichtig zu wissen: Das bedeutet nicht, dass Knossi als Privatperson nur 1,5 % Steuern zahlen muss. Wenn er sich ein Gehalt aus der Holding auszahlt, muss er trotzdem ganz normal Einkommenssteuer darauf zahlen. Der Steuersatz liegt vermutlich bei 42–45 %.

Wie eine Holding funktioniert, erklärt tax.mueller in einem separaten TikTok:

Was sagt der Steuerberater noch? Außerdem hat sich Marvin Müller noch die Bilanz 2023 von Knossis Unternehmen angeschaut. Er liest daraus ab, dass sich knapp 4 Millionen Euro auf dem Konto der Firma befinden.

Abschließend meint der Steuerberater, dass Knossi mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein könne und er gespannt sei, wie sich das in den Jahren 2024 und 2025 noch entwickelt.

Schaut man sich dieses Unternehmenskonstrukt an, so wird schnell klar, dass der Twitch-Streamer einen guten Steuerberater zu haben scheint.