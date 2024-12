„Verdammt, ich vermisse diese Zeit“: Ein User auf Reddit zeigt, wie Steam früher aussah, und alle versinken in Nostalgie

Steam hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Ein User auf Reddit hat nun alte Screenshots geteilt und zeigt, wie die Plattform früher aussah. Das sorgt für viel Nostalgie.

Wann ging Steam an den Start? Im fernen Jahr 2003 startete Valve seine Vertriebsplattform Steam. Genaugenommen erschien sie am 12. September 2003 für Windows, und erst Jahre später, ab 2010, auch für macOS. Anfangs dachten Gaming-Firmen, das Projekt würde scheitern.

Heute ist Steam aus der Gaming-Welt nicht mehr wegzudenken. Etwa 132 Millionen Gamer (via demandsage.com) nutzen die Plattform monatlich und häufen immer mehr Spiele in ihrer Bibliothek an – auch wenn da gerne einiges liegen bleibt und nie gespielt wird. Aber so ist das eben. Valve produziert auch weiterhin eigene Spiele, aktuell den Titel Deadlock, für den schon mal die eigenen Regeln gebrochen werden.

Auf Reddit hat ein User ein wenig in der Vergangenheit gewühlt und zeigt Screenshots von Steam aus dem Jahr 2003. Da ist Nostalgie vorprogrammiert.

Zurück in die graue Vorzeit

Wie sah Steam früher aus? Startet man das Programm heute, erwartet User ein schickes und modernes Interface. Über die Jahre hat Valve das Design immer wieder leicht verändert.

Sieht man sich aus heutiger Sicht eine der ersten Versionen von Steam an, erkennt aber doch deutliche Unterschiede. Das Login-Fenster erinnert noch am ehesten an das von heute. Hier konnte man sich anmelden oder einen Account erstellen.

Die Hauptseite war hingegen weitaus schmuckloser als sie es heute ist. Ein kleines Fenster in ikonischer grüner Farbe bietet mehrere Optionen: Spiele, Freunde, Server, Monitor, Einstellungen und News.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Klickt euch durch die Bilder, um selbst der Nostalgie zu verfallen.

Wer Spiele zur Bibliothek hinzufügen, oder Freunde finden wollte, musste das ebenfalls in einem solchen Kasten tun. Im Prinzip sind viele Funktionen noch immer sehr ähnlich, bloß das Aussehen hat sich über die Jahre stark verändert.

Was sagt die Community dazu? Unter dem Post auf Reddit versammeln sich viele Spieler, die vor 20 Jahren dabei waren und angesichts der Screenshots große Nostalgie verspüren. Das geht sogar so weit, dass sich manche das alte Interface zurückwünschen, obwohl es weitaus weniger komfortabel erscheint.

„Ehrlich gesagt, ich wünschte, wir hätten die Möglichkeit, eine solche Benutzeroberfläche zu verwenden, mit separaten Fenstern für alles“, schreibt der User MiaTheEstrogenAddict.

„Verdammt, ich vermisse diese Zeit. Ich war ein Kind, saß das ganze Wochenende bei Freunden auf einer LAN-Party und spielte CS. Ich wünschte, ich könnte zurückgehen“, erinnert sich Kalamiess.

„Ich habe diese Version nicht einmal benutzt, trotzdem verspüre ich Nostalgie“, beschreibt drymattymat seine Gedanken.

CSForAll geht sogar noch weiter: „Wow, da wurde ich geboren.“

„Ich erinnere mich, dass es langsam war und ziemlich absturzgefährdet“, schreibt hingegen InternationalAD6744.

Sicher war früher auch bei Steam nicht alles gut und schön. Es ist aber bemerkenswert, dass selbst Spieler Nostalgie empfinden, die diese Version gar nicht selbst benutzt haben. Wart ihr damals schon dabei? Was lösen diese Bilder bei euch für Erinnerungen aus? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wusstet ihr bereits, dass es ein Feature auf Steam nur gibt, weil Valve 2003 ein Problem hatte?