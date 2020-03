Das Sandbox-Spiel Medieval Engineers hat den Early Access auf Steam verlassen. Das Besondere: Der Entwickler hat seit einem Jahr kein Update gebracht und veröffentlicht es jetzt zum Sterben.

So steht es um Medieval Engineers: Die Sandbox ist im Februar 2015 auf Steam in den Early Access gestartet. Seitdem konnte es sich nie so recht durchsetzen und hatte selbst zum Release einen Peak von unter 4000 Spielern auf Steam, laut Steamcharts. In den letzten 30 Tagen hatte es nicht mal mehr 100 gleichzeitige Spieler im Schnitt.

Der tschechische Entwickler Keen Software House hatte seit einem Jahr kein Update mehr ins Spiel gesteckt und geht nun einen ungewöhnlichen Weg: Sie veröffentlichen Medieval Engineers nun offiziell und bieten es für 9,99$ an.

Fans warnen: Kauft euch nicht dieses Spiel

Warum der Schritt aus dem Early Access? Ein Spiel, was wenig Spieler und seit einem Jahr keine Update erhalten hat, erscheint normalerweise nicht einfach plötzlich.

Die Entwickler erklären den Schritt damit, dass sie ihr Team umstrukturieren und versuchen ihr vorheriges Spiel, Space Engineers sicher aus dem Early Access zu bringen. Außerdem wollen sie dort mehr Fokus auf den Konsolen-Port legen. Man möchte nun alle Ressourcen auf den Support von Space Engineers legen.

So wurde Medieval Engineers 2015 vorgestellt

Was passiert jetzt noch mit Medieval Engineers? Die Sandbox bekommt noch ein Update verpasst, was laut Entwicklern „einige kritische Spielfehler beheben“ und „das Spiel stabilisieren und in einen spielbareren Zustand bringen“ wird. Das schreiben sie zumindest in einem Blog-Post auf Steam.

Danach wird das Spiel mehr oder weniger in den Tod geschickt. Es soll keine weiteren Updates oder Support bekommen. Die wirklichen Fans können es aber weiterhin spielen.

Wie reagieren die Spieler darauf? Die Reaktionen der Fans sind ziemlich negativ. Auf Steam hat Medieval Engineers in den letzten 30 Tagen „äußerst negative“ Bewertungen. 167 der 207 Bewertungen waren zuletzt negativ.

So heißt es beispielsweise in den Bewertungen: „Das Spiel ist aufgegeben, leer und tot, die Entwickler sind eine Schande. Gebt ihnen kein Geld.“ Ein anderer User schreibt: „Das Spiel hat soviel Potenzial gehabt, doch die Entwickler haben aufgegeben.“

Einige Fans verteidigen Medieval Engineers jedoch noch immer. bartdbx schreibt etwa:

Ich Liebe ME [Medieval Engingeers], es ist das einzige Spiel seiner Art. Die Entwickler haben physikalische Gesetze umgesetzt in Gameplay, was aber auch zu unerwünschten, aber unterhaltsamen geschehenissen führen kann. Es ist das einzige Spiel wo man Kreativ sein kann um verschiedene Aufgaben zu lösen, man kann Gegenstände und Werkzeuge miteinander kombinieren und erhält entsprechende Resultate. bartdbx auf Steam

Andere Spieler geben an, dass das Spiel durch aktive Modder noch Spaß machen würde. Die negativen Reviews überwiegen allerdings. Selbst bartdbx denkt aber, dass das Spiel keine Updates mehr bekommt.

