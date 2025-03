In einem Spiel auf Steam für 12 € könnt ihr Karl Lauterbach zeigen, wir ihr ein Krankenhaus profitabel führt

Ich will nicht sagen, dass man durch das Spielen von Project Hospital zum Experten in der Debatte wird und sofort mitreden kann. Aber das Spiel gibt zumindest die Grundlage, um nachzuvollziehen, worum in der Debatte im Kern geht:

Das ist der Bonus-Effekt von Project Hospital: Wer die politische Lage in Deutschland verfolgt, der weiß, dass es um Krankenhäuser in den letzten Jahre eine große Debatte um Profitabilität gab.

Das macht den Reiz des Spiels aus: Wie in jeder klassischen Wirtschafts-Simulation geht es in Project Hospital um das Optimieren von Abläufen und dem Errichten eines immer komplexeren Systems.

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Experte nennt 5 Dinge, die Path of Exile 2 in der nächsten Season besser machen muss

Einer der ersten Space Marines führt jetzt das Imperium in Warhammer 40.000 an und Fans meinen: Der ist echt in Ordnung

Was ist das für ein Spiel? „Project Hospital“ ist eine Krankenhaus-Simulation. Im Vergleich zu den bekannten Vertretern im Genre ist es eine deutlich ernstere: Es gibt keine Fantasie-Krankheiten wie in Theme Hospital, sondern Patienten müssen diagnostiziert und behandelt werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to