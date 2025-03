Hier sind 5 Strategie-Spiele, die ihr im Steam Spring Sale für unter 10 € bekommt und euch lange beschäftigen werden

Seid ihr auf der Suche nach einem neuen Strategie-Spiel, das euch noch für lange Zeit beschäftigt? Hier sind gleich 5 solcher Games, die ihr euch jetzt im Steam Spring Sale für unter 10 € holen könnt.

Wie wurde diese Liste erstellt? Bei den Strategie-Spielen auf dieser Liste haben wir darauf geachtet, dass sie:

auf Steam den Strategie-Tag haben

Teil des Steam Spring Sale bis zum 20. März 2025 sind (und unter 10 € kosten)

positive Rezensionen von Spielern auf Steam erhalten

euch für lange Zeit beschäftigen können

Die folgenden Spiele werden in keiner bestimmten Reihenfolge gelistet. Den Anfang macht ein Strategie-Spiel, das Spieler im besten Sinne an Heroes of Might and Magic erinnert.

Songs of Conquest

Entwickler: Lavapotion

Steam-Rezensionen: Sehr positiv (86 %)

Preis: 9,51 € statt 33,99 €

Was ist das für ein Spiel? Mit seinem Fantasy-Setting und den Rundentaktik-Kämpfen erinnert das 4X-Spiel im Pixel-Look an Ubisoft’s Heroes of Might and Magic. In den Augen vieler Spieler auf Steam übertrifft es die Reihe aber sogar noch.

Blackblade hat rund 124 Stunden in dem Spiel und schreibt in seiner Rezension (via Steam): „Ein gut gemachtes Spiel im Stil von Heroes of Might and Magic. Dieses Spiel ist eine echte Liebeserklärung an diese Klassiker und hält sich eng an die bewährte Formel, bringt jedoch auch einige Innovationen und Unterschiede mit sich.“

Leinahtan hat 209 Stunden gespielt und schreibt (via Steam): „Endlich hat Heroes of Might and Magic 3 einen spirituellen Nachfolger … Hat ja nur 25+ Jahre gedauert“

josemgamboal hat bisher sogar ganze 716 Stunden ins Spiel versenkt, seiner Rezension nach wohl vor allem im Multiplayer. Er schreibt nämlich (via Steam): „Bestes Multiplayer-Spiel seit Heroes of Might and Magic 3, genug gesagt.“

Vor kurzem erst hat ein Update eine große Verbesserung für den Multiplayer gebracht, und zwar simultane Gefechte. Nun könnt ihr zeitgleich mehrere Schlachten schlagen, was die Erfahrung im Multiplayer flüssiger gestalten soll.