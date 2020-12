Steam bekommt neues MMORPG ohne Drachen, Orks und Elfen

Mit Myth of Empires wurde ein neues MMORPG angekündigt, das über Steam erscheinen soll.

Was ist Myth of Empires? Das MMORPG versetzt euch ins China des 3. Jahrhunderts an den beginn der Han Dynastie. Ihr startet als ein Niemand, könnt es aber langsam zu einer angesehenen Person im Land bringen und vielleicht sogar den Platz des Kaisers einnehmen.

Myth of Empires ist ein Sandbox-MMORPG, in dem ihr euren eigenen Weg geht.

Ihr müsst in der Welt überleben, wie in einem Survival-Spiel Nahrung suchen und aus Rohstoffen Ausrüstung herstellen.

Ihr könnt eigene Gebäude und Forts errichten.

Es ist möglich, NPCs zu rekrutieren, die dann für euch arbeiten oder die ihr zu Soldaten für eine Armee ausbildet.

Kooperiert mit anderen Spielern, um gemeinsam in den Krieg gegen andere Gilden zu ziehen.

Ihr nehmt an gewaltigen Belagerungsschlachten teil.

Es ist möglich, Ländereien zu erobern und zu kontrollieren.

Diplomatie ist ebenfalls wichtig. So kommt ihr beispielsweise über Handel an wichtige Waren.

Schaut euch hier Myth of Empires im Trailer an:

Das Pferd, euer bester Freund in Myth of Empires

Was ist besonders an Myth of Empires? Pferde sind extrem wichtig. Diese bringen euch nicht nur schneller von A nach B, es ist möglich, von den Tieren aus zu kämpfen.

Ihr könnt Pferde auch züchten und trainieren. Pferde sind für die Schlachten nötig, denn der berittene Kampf steht im Fokus. Ihr müsst dazu aber auch eure Armee mit guten Pferden ausstatten.

Pferde sollen zudem auch eine Art Gefährte und Partner werden.

Worauf müsst ihr verzichten? Das MMORPG Myth of Empires spielt nicht in einer Fantasywelt. Es gibt demzufolge keine Drachen, Orks, Elfen und auch keine Zauberei. So möchte sich das Spiel von anderen MMORPGs abheben, die oft auf Fantasyelemente setzen.

Stattdessen kämpft ihr gegen wilde Tiere, Banditen und andere Spieler.

Wann startet das MMORPG? Momentan gibt es noch keinen Release-Termin. Es soll aber zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt über Steam als Early-Access-Titel starten.

Auch ist eine Beta geplant, für die ihr euch auf der offiziellen Website anmelden dürft. Die Beta hat allerdings ebenfalls noch keinen Starttermin. Solltet ihr für die Testphase ausgewählt werden, dann erhaltet ihr eine E-Mail mit weiteren Instruktionen.

Wie finanziert sich das Spiel? Die Entwickler erklären, dass sie erst das Spiel an sich fertigstellen wollen, bevor sie über das Monetarisierungs-System sprechen. Daher steht momentan noch nicht fest, ob uns ein Free2Play- oder ein Buy2Play-Spiel oder ein Titel mit Abo erwartet.

Wollt ihr wissen, welche MMORPGs euch 2021 und darüber hinaus erwarten? Wir stellen euch 18 spannende Genre-Vertreter vor.