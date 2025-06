Eine Waffe in Nightreign macht euch so stark wie ein Boss, muss nicht mal ausgerüstet sein, ist nützlich für jede Klasse

Die Chance auf eine gute Waffe in Elden Ring: Nightreign ist ein Mix aus Ehrgeiz und ein bisschen Glück. Und wer von diesem Glück wirklich genug hat, kann in einem Run auf eine Waffe stoßen, die man wirklich nicht zurücklassen sollte.

Von welcher Waffe ist die Rede? Es handelt sich um das Grafted Blade Greatsword (im Deutschen: „Großschwert der Verpflanzung“), eine legendäre (und daher ziemlich seltene) Waffe, auf die man zufällig in einem Run in Nightreign stoßen kann. Es ist ein kolossales Schwert, dass ordentlich Schaden austeilen kann, jedoch ist das in diesem Fall eher Nebensache.

Denn Spieler, denen das Grafted Blade Greatsword in die Hände gefallen ist, berichten einer ungewöhnlichen Erfahrung in Nightreign. Die Waffe hat nämlich eine passive Fähigkeit, die mit der Zeit immer und immer stärker wird.

Hier seht ihr den Trailer zu Elden Ring: Nightreign:

Legendäre Waffe lässt den Lebensbalken explodieren

Was macht die Waffe so stark? Das Grafted Blade Greatsword hat die passive Fähigkeit „Power of Vengeance“, im Deutschen „Racheschwur“. Durch diesen Effekt werden nach jedem besiegten Gegner alle Attribute des Spielers erhöht: Nach jedem Kill, egal wie mächtig der Gegner ist, erhält der Spieler + 0,5 % auf seine HP; FP, Ausdauer und Schaden, sowie + 1 % Schadenresistenz und Resistenz auf andere Statuseffekte.

Wovon berichten Spieler? Das Grafted Blade Greatsword macht in der Spielercommunity auf Reddit in mehreren Posts seine Runde. Der User Curanthir zeigte in einem Post, wie sein Lebensbalken kurz vor dem Kampf gegen den Nightlord aussieht:

Er berichtet, wie er in seinem Run mit Wylder aufgrund seiner massiven HP einfach unsterblich wurde und die Bosse in Stücke schlagen konnte. Außerdem betont er, dass er für den Effekt das Schwert nicht mal als Hauptwaffe nutzen musste, sie muss alleine als eine der 6 Waffen im Inventar sein.

Das Grafted Blade Greatsword ist tatsächlich ein glücklicher Fund, denn die meisten Spieler berichten, dass sie die Waffe selbst nach etlichen Stunden noch nie gefunden haben sollen.

Die passive Fähigkeit des Grafted Blade Greatswords ist eine sehr effektive Methode, den eigenen Charakter auf den gleichen Level eines Bosses zu heben. Das kann sehr nützlich sein, denn viele der Nightlords haben es wirklich in sich.