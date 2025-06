Spieler bezwingt den finalen Boss in Elden Ring: Nightreign mit einem mickrigen Glöckchen und einer Menge Geduld

Da das Glöckchen in Nightreign keine Seltenheit ist, könnte jeder Spieler selbst testen, wie ihm die Strategie gefällt. Da sie nicht auf irgendwelche Fähigkeiten skaliert, kann man das Glöckchen auch außerhalb der optimierten Strategie mit Recluse verwenden und bietet eine gute Alternative für einen Fernangriff, wenn man sich sonst eher auf den Nahkampf fokussiert. Im Gegensatz zu der Geisterrufenden Glocke ist ein anderes Item so selten, dass die wenigsten von dessen Geheimnis erfahren haben: Ein Item in Nightreign ist so selten, dass viele von euch es nie zu Gesicht bekommen, doch es könnte der Schlüssel zu einem riesigen Geheimnis sein

Ein Item in Nightreign ist so selten, dass viele von euch es nie zu Gesicht bekommen, doch es könnte der Schlüssel zu einem riesigen Geheimnis sein

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Kampf gegen den Boss hat er es bis Level 14 geschafft und konnte mit gutem Timing, Ausweichen und einer Menge Klingeling Heolstor besiegen: „Der wahre Hauptboss von Nightreign, besiegt mit nichts als einer kleinen Geisterrufenden Glocke. Was für eine Art abzutreten.“ (Syrobe via YouTube )

Er zeigt, wie stark die Glocke tatsächlich sein kann. Die Glocke bezieht sich nicht auf die Stats oder den Level eines Charakters, sondern verursacht zuverlässig den gleichen Schaden. Trotzdem ist die Glocke in Kombination mit Recluses Ultimativkunst besonders stark. Die Glocke benötigt nämlich so wenig FP, dass die Ult mehr FP wiederherstellt, als die Glocke überhaupt benötigt.

Das hört sich recht simpel an, doch ein Spieler bewies, dass man mit der „Glöckchen-Strategie“, sogar den finalen Boss in Nightreign bezwingen kann, ohne irgendeine andere Art von Schaden einzusetzen.

Was ist das für ein Glöckchen? Die Rede ist von der „Geisterrufenden Glocke“ („Wraith Calling Bell“), die man während eines Runs in Elden Ring: Nightreign erhalten kann. Die Glocke kann ein kleines, geisterhaftes Projektil beschwören, das einen Gegner anvisiert und dann langsam hinter ihm herfliegt bis es ihn trifft. Der Schaden ist magisch und benötigt für die Beschwörung nur ein wenig FP.

Viele Spieler in Elden Ring: Nightreign haben ihre Lieblingsmethode, um sich durch Gegner und Bosse zu kämpfen. Manche haben ihre Lieblingswaffen, manche setzen lieber auf Magie, doch es gibt eine weitere unscheinbare Sache, die selbst den größten Boss in die Knie zwingen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to