Ein seltenes Item kann in Nightreign einen versteckten Ort öffnen, Spieler vermuten ein riesiges Geheimnis dahinter

Vor einer Niederlage in Dune: Awakening solltet ihr euch besonders in Acht nehmen, denn sie ist fataler als die anderen

Wenn man im Besitz des Items ist, kann man die Tür öffnen und gelangt durch einen Tunnel in einen kleinen Raum, in dem drei Talismane bereitstehen: Drei Opferzweige, die man bereits aus Elden Ring kennt.

Elden Ring Nightreign: Alle Remebrances in der Liste – So löst ihr die Erinnerungen der Klassen

Von welchem Item ist die Rede? Es handelt sich um das mysteriöse Legendäre Item „Cord End“ (auf Deutsch „Schnurende“), das man in Elden Ring: Nightreign bei einer Marika-Kirche als Loot finden kann. Allerdings ist die Chance dieses Item mit einer Drop-Rate von 0,035 % (also statistisch ein Item in 2857 Runs) zu erhalten sehr selten.

