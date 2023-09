Guillermo del Toro arbeitete an geheimem Projekt zu Star Wars, gibt Fans ein Rätsel mit drei Buchstaben

Das Universum von Star Wars umfasst mittlerweile zahlreiche Videospiele, Serien und Filme, bei denen man als Neuling kaum noch Anschluss findet. Es hätte sogar noch ein Film mehr sein können, den Star-Wars-Fans hätten sehen können. Doch das Projekt wurde mittlerweile eingestellt.

Was wäre das für ein Film geworden? David S. Goyer, der als Drehbuchtautor am Film arbeiten sollte, enthüllte das Projekt in einem Interview (via sites.libsyn.com). Die Arbeiten daran wurden über Jahre geheim gehalten, doch es kam nie über die Konzeptzeichnungen und Designphase hinaus.

Mittlerweile äußerte sich auch Guillermo del Toro zu dem Projekt, denn er sollte ebenfalls an dem Film beteiligt sein. Laut der Aussagen der beiden fanden die Arbeiten vor 4-6 Jahren statt. Die Arbeiten daran fielen also in den gleichen Zeitraum wie die Entstehung von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers.

Weitere Details sind zum Film leider nicht bekannt. Guillermo del Toro gab Fans auf seinem X-Account zumindest drei Buchstaben als Hinweis auf den Film: Das Projekt hätte in Zusammenhang mit den Buchstaben „J“ und „BB“ gestanden.

Was könnte sich hinter den Buchstaben verbergen? In den Kommentaren tippen die Fans auf drei Charaktere aus Star Wars, auf die die Beschreibung passen könnte:

Jar Jar Binks

Jabba der Hutte

BB-8

Etwa drei Jahre vor dem Start der Arbeiten hatte del Toro in einem Interview noch verraten, dass er an einem Film mit Jabba interessiert wäre (via yahoo.com). Er hätte sich vorstellen können, einen Film im Stil von „Der Pate“ zu drehen, in dem es um den Star-Wars-Antagonisten gegangen wäre.

In den Filmen wird die Hintergrundgeschichte zu Jabba nicht genauer beleuchtet, deshalb hätte sich del Toro an die Comicvorlage halten müssen. Doch mit Hellboy hat er bereits bewiesen, dass ihm so etwas gelingen würde.

Kennt ihr schon Pan’s Labyrinth? Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Film von del Toro:

Wer hätte an dem Film mitgearbeitet? Bei dem Film hätten Guillermo del Toro als Regisseur und David S. Goyer als Drehbuchautor fungieren sollen. Dementsprechend hätten ein Experte für detaillierte Welten im Horror- und Fantasy-Genre und ein Superhelden-Veteran an dem Star-Wars-Film arbeiten können.

Guillermo del Toro ist unter anderem für folgende Werke bekannt:

Guillermo del Toros Pinocchio

Cronos

Hellboy

Pacific Rim

Pans Labyrinth

The Shape of Water (gewann 2017 den Oscar für den besten Film)

David S. Goyer hingegen ist für seine Arbeit an Batman Begins und Man of Steel bekannt. Die Kombination der beiden Personen hätte also einen spannenden Film ergeben können.

