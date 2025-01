Um sich an einem der fiesesten Charaktere in Star Wars zu rächen, kehrte Darth Vader sogar auf seinen Heimatplaneten zurück

Das große Böse im Universum von Star Wars sind meistens die Sith, doch es gibt auch kleinere Schurken, die moralisch genauso fragwürdig sind. Von einem davon erfahren wir demnächst das Schicksal nach den Filmen.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel kommt es zu kleinen Spoilern zur kommenden Comic-Reihe Star Wars: The Legacy of Vader.

Um wen geht es? In Star Wars: Episode 1 lernen wir Watto kennen. Er besitzt Shmi und den jungen Anakin Skywalker als Sklaven. Er ist eine große Fliegen-Kreatur, die sich auch so benimmt, wie sie aussieht.

Watto ist ein Schrotthändler auf Tatooine und lässt Anakin regelmäßig an Pod-Rennen teilnehmen, wettet aber gegen ihn. Nach dem Rennen in Episode 1 ist Anakin frei und später wird auch Shmi von der Lars-Familie beim Glücksspiel mit Watto befreit.

Er nutzte Anakins Talent für Technik aus und nach seiner Befreiung merkte er, wie wichtig Anakin für sein Geschäft war. Als Meister von den beiden Skywalkers war er aber nicht gerade nett.

In Episode 2 treffen sich Anakin und Watto wieder, weil er seine Mutter sucht. Dort kommt es auch zum großen Kampf gegen die Tusken-Räuber, der erste große Schritt zur dunklen Seite.

Ein neuer Comic zeigt aber, dass Anakin als Darth Vader später nochmal zu Watto gegangen ist. Das endete aber wohl nicht so gut für den Schrotthändler.

Darth Vader stattete Watto einen Besuch ab

Was ist das für eine neue Geschichte? Im Februar erscheint die erste Ausgabe von Star Wars: The Legacy of Vader von Autor Charles Soule und Künstler Luke Ross. Eigentlich geht es um Kylo Ren, der zwischen Episode 8 und 9 versucht herauszufinden, was es heißt, der Erbe von Vader zu sein.

Dafür versucht er, die Vergangenheit seines Großvaters zu ergründen. Als Preview für die zweite Ausgabe wurden schon Panels gezeigt (via x.com). Man sieht, wie Kylo Ren mit einer Art Cyborg auf Tatooine ist.

Dabei scheint er auch eine Vision von Vader zu sehen, in der er mit seinem Machtgriff Watto würgt. In einem Panel sieht man dann noch, wie sich Watto schmerzerfüllt in Vaders Augen spiegelt. Man sieht zwar nicht, ob Watto stirbt, beim bekannten Verhalten von Vader kann man aber davon ausgehen, dass Watto nicht unbeschadet davonkommt.

In einem anderen Panel sieht man noch, dass Kylo Ren wahrscheinlich das Gesehene kommentiert mit: Das sollte nicht die Geschichte sein. Das sollte gelöscht werden. Das kann aber auch die Reaktion auf etwas anderes sein, genau zeigt es die Preview nicht.

In der kommenden Reihe soll sich Kylo Ren aber nicht nur mit der Vergangenheit beschäftigen. Auf Tatooine wird er sich wohl auch mit dem Hutt-Klan und anderen Kreaturen anlegen müssen.

Wann kann ich die Geschichte lesen? Die erste Ausgabe von The Legacy of Vader erscheint am 5. Februar in der englischen, digitalen Version in Deutschland. Ausgabe 2 folgt am 12. März 2025.

Wer lieber eine komplette Version haben möchte, der muss sich bis zum 30. September 2025 gedulden, da erscheinen mehrere Ausgaben als größerer Band.

Die Comics aus dem Star-Wars-Universum erzählen viele Geschichten, die zwischen den bekannten Filmen passieren. Dabei geht es oft auch um Darth Vader. In mehreren dieser Geschichten versuchte er sogar zu rebellieren: Darth Vader hat mehrfach gegen den Imperator rebelliert, nutzte dafür eine Technik aus seiner Kindheit