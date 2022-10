Nach 12 Jahren und 504 Millionen $ erklärt Star Citizen sein Skill-System

Das Magnum-Opus Star Citizen wird ein Skill-System haben wie ein normales Rollenspiel. Das gaben der CEO Chris Roberts und Squadron-42-Chef Richard Tyrer jetzt in einem Livestream auf Twitch zur CitizenCon am 8.10.2022 bekannt.

Woher stammen die Informationen?

Zwei der wichtigsten Mitarbeiter von Star Citizen und der Singleplayer-Auskopplung Squadron 42 plauderten in einem Livestream auf Twitch bei der CitizenCon 2952.

Hier gaben Roberts und Tyrer ihre Informationen zum Skill-System preis.

Das Skill-System wird gerade für Squadron 42 entwickelt, soll später aber auch in Star Citizen eingesetzt werden.

Skills sollen sich „organisch“ verbessern

Das sind die Grundzüge des Skill-Systems: Das Skill-System soll bewusst „leicht“ ausfallen und keinen riesigen Einfluss auf das Spiel-Erlebnis nehmen.

Die Entwickler sprechen davon, dass es um marginale Unterschiede geht, etwa ob man als Kopfgeldjäger einen anderen Spieler zu Fuß einholen kann oder bei einer hohen G-Kraft gerade noch bei Bewusstsein bleibt, wo andere schon umkippen.

Es soll keinesfalls so sein, dass man plötzlich „besser fliegen kann“, nur weil man mehr Punkte in einem Skill hat. Zudem soll man die Punkte auch nicht klassisch verteilen können, sondern die Idee ist, dass man „organisch“ besser in den Dingen wird, die man regelmäßig macht.

Wie Chris Roberts erklärt, könne ein Anfänger im Fitness-Studio nur leichte Gewichte stemmen und würde das Gewicht mit der Zeit steigern können. So solle man sich auch das Skill-System vorstellen: Es orientiere sich am echten Leben. Als Kopfgeldjäger müsse man schon überlegen, körperlich fit zu sein – als Pilot eines Frachters vielleicht nicht so.

Spezial-Einheiten beim Militär würden auch besonderes Training absolvieren, um dann mit schwierigeren Umwelt-Bedingungen klarzukommen als der Normalbürger.

4 körperliche Fähigkeiten und dazu „Techniques“

Was für körperliche Skills gibt es? Wie die Entwickler erklären, gibt es körperliche Fähigkeiten. Sie fallen in 4 Kategorien:

Stärke – Wer mehr Container schleppt, wird stärker und kann schwerere Boxen tragen. Dadurch steigt auch die Schwere des Inventars, die man tragen kann – und man kann mit höherer Belastung länger sprinten.

Beweglichkeit – Bestimmt etwa, wie rasch man Waffen wechseln oder in den Zielmodus gehen kann.

Ausdauer – Wie gut hält man schwere Umwelt-Bedingungen aus? Bei besseren Werten hält man länger Stand, auch bei hohen G-Belastungen.

Fitness – Wie hoch ist die Ausdauer? Wie lange kann man schwimmen, wie lange sprinten?

Tyrer schränkt aber ein:

Wir nehmen keine Skill-Elemente raus. Es gibt nichts, bei dem man mehr Schaden macht oder das Schiff schneller fliegt. Das liegt immer am Spieler selbst.

Animationen laufen glatter mit höherem Skill-Wert

Was ist mit den Techniques? Hier nennen die Entwickler Beispiele für einen „Takedown“, das gezielte Ausschalten eines Gegners.

Es heißt: Am Anfang könne man das Manöver nicht sauber durchführen, erst mit der Zeit wird die Spielfigur besser darin. Dann verändern sich auch die Animationen und werden sauberer.

Später kann sich Chris Roberts vorstellen, auch Kampf-Techniken als Skill zu bringen: Messerkampf, Martial Arts – vielleicht kann man sich auch von anderen einen Trick abschauen oder lernen.

Wie wird das Thema diskutiert? Für viele Spieler ist Star Citizen mehr als ein Spiel, sondern mehr wie eine „zweite Welt“, die zu weiten Teilen in ihrer Vorstellung lebt (via reddit).

So ein Skill-System ist aber etwas Mechanisches, das wird mit „Überlegenheit“ oder „Grind“ verbunden: Leute stecken extrem viel Zeit in ihre Charaktere, werden vielleicht übermäßig stark.

Deshalb scheint bei vielen Spielern die Design-Idee verbreitet zu sein: „Der beste Spieler soll Vorteile haben“, nicht aber „der beste Char“. Das ist ein Prinzip, das auch Tryrer und Roberts im Stream extra zu betonen scheinen.

Das aktuelle System vergleichen Spieler mit Escape from Tarkov oder GTA: Es heißt, es würden nur „marginale Vorteile bringen“.

Bei einem solch riesigen Projekt wie Star Citizen übertragen viele Spieler ihre Wunschvorstellungen auf das Game – je konkreterer aber das tatsächliche Spiel wird, desto weniger eignet sich Star Citizen als Projektionsfläche für die eigenen Wünsche.

