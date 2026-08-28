Hier sind die 5 stärksten Schatten-Krieger von Jin-Woo in Solo Leveling

In dem Anime Solo Leveling erhält der Hauptcharakter Jin-Woo die Fähigkeit, besiegte Gegner wieder zum Leben zu erwecken und sie als Schatten an seiner Seite kämpfen zu lassen. Jeder von ihnen spielt dabei eine besondere Rolle in seinem Heer – sei es als Nahkämpfer, Magier, Tank oder sogar als Reittier.

Der Artikel erschien ursprünglich im April 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Wie wurden die Schatten-Krieger ausgewählt? Die Auswahl bezieht sich ausschließlich auf die Schatten, die im Anime von Solo Leveling in Staffel 1 und 2 bisher vorgestellt wurden – unabhängig von späteren Entwicklungen im Manwha oder der Light Novel.

Die 5 Schatten-Krieger, die hier vorgestellt werden, stechen durch ihre Kampfkraft und durch ihre Präsenz in der Handlung besonders hervor. Andere Schatten, wie namenlose Krieger oder Magier, dienen meist nur als Massenbeschwörungen ohne individuelle Bedeutung.

Achtung, Spoiler: Wir gehen hier auf die Ereignisse von Staffel 1 und 2 aus dem Anime von Solo Leveling ein.

Solo Leveling: Beru, der fanatische und tödliche Ameisenkönig

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Wer ist das? Beru war der Ameisenkönig und der Endboss des „Jeju Island“-Arcs. Im Anime taucht er gegen Ende der zweiten Staffel auf, als die Jägervereinigung versucht, die Invasion der magischen Ameisen auf Jeju Island zu stoppen. Jahre zuvor war dort ein Gate geplatzt, das ursprünglich die Monster zurückhielt. Seitdem stellen die frei laufenden Kreaturen eine ernste Bedrohung für die Menschheit dar.

Beru besiegte mit erschreckender Leichtigkeit selbst Jäger des S-Rangs und brachte die Menschheit dadurch an den Rand einer Katastrophe. Wäre Jin-Woo nicht rechtzeitig erschienen, wäre die Mission unweigerlich gescheitert.

Warum ist er so stark? Als König der magischen Ameisen vereinte er rohe Gewalt, extreme Geschwindigkeit und tödliche Präzision. Er besitzt auch Giftfähigkeiten und Flügel für den Luftkampf, was ihm einen vielseitigen Kampfstil erlaubt.

Nach seiner Wiedergeburt als Schatten behielt er nicht nur seine enorme Kraft, sondern entwickelte sich weiter: Er beherrscht die menschliche Sprache, denkt strategisch und zeigt ein tief verankertes Gefühl von Loyalität gegenüber Jin-Woo.