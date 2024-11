Maximiert euren PS5-Speicher mit der SSD von Corsair: fast 40% günstiger am Black Friday

Diese SSD wertet eure PS5 ungemein auf. Schnappt sie euch am Black Friday bei Amazon zum Mega-Rabatt und nutzt den großen Speicher.

In der Welt der Hochleistungs-Speicherlösungen gibt es einen neuen Stern am Himmel, der eure Gaming-Erfahrungen massiv verändert. Die Corsair MP600 PRO LPX ist nicht nur eine technische Meisterleistung, sondern auch ein unverzichtbares Upgrade für alle, die das Beste aus ihrer PlayStation 5 herausholen möchten. Ihr profitiert von 2TB Speicher. Außerdem ist die sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.100 MB/s außerordentlich gut. Spart fast 40% am Black Friday und schnappt euch eine der besten SSDs auf der Welt.

Eigenschaft Details Kapazität 2 TB Formfaktor M.2 Schnittstelle PCIe x4 Gen4 Optimierung Optimiert für PS5 Sequenzielle Lesegeschwindigkeit Bis zu 7.100 MB/s Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit Bis zu 6.800 MB/s Wärmeableitung Vorinstallierter flacher Wärmeverteiler aus Aluminium

Die SSD ist ein Speicherwunder für eure PS5

Mit einer spektakulären Kapazität von 2 TB erhaltet ihr genug Platz für eure umfangreiche Spielesammlung. Seht nie wieder den gefürchteten “Speicher voll”-Hinweis.

Doch es ist nicht nur die schiere Größe, die diese SSD auszeichnet. Sie wurde speziell optimiert, um nahtlos mit der PS5 zu harmonieren und euch ein Spielerlebnis ohne Kompromisse zu bieten.

Die SSD harmoniert bestens mit eurer PS5

Sie setzt Top-Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit. Mit einer sequenziellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.100 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6.800 MB/s werdet ihr Ladezeiten erleben, die praktisch nicht mehr existieren.

Stellt euch vor, wie ihr blitzschnell durch eure Lieblingsspiele navigiert und in Sekundenschnelle in neue Welten eintaucht. Gerade bei großen Open-World-Spielen macht sich diese SSD-Leistung bezahlt.

Kühle Eleganz trifft auf Funktionalität

Ein weiteres Highlight ist der vorinstallierte flache Wärmeverteiler aus Aluminium. So bleibt eure tapfere Komponente selbst bei aktuellen Top-Games wie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl am Ball und lässt sich nicht unterkriegen. Eine Überhitzung ist bei der Qualität von Corsair ausgeschlossen.

Die Installation ist kinderleicht und erfordert kein technisches Fachwissen. In wenigen Schritten habt ihr eure PS5 mit dieser legendären SSD ausgestattet und seid bereit, in eine Welt voller ungebremster Gaming-Action einzutauchen.

Besucht unsere Deals-Seite – die Top-Adresse für technische Angebote. Hier erwartet euch eine spektakuläre Auswahl an formidablen Grafikkarten, die nicht nur mit ordentlich Power, sondern auch mit zukunftssicherer Leistung überzeugen. Doch das ist längst nicht alles: Entdeckt blitzschnelle SSDs, tolle Gaming-Sales, starke Smartphones und phänomenale Gaming-Laptops.