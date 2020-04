Spielt ihr heute die gleichen MMO- und Multiplayer-Games wie früher?

Spielt ihr seit Jahren die gleichen MMO- und Multiplayer-Games oder hat sich euer Geschmack verändert? Lasst es uns zusammen herausfinden. Sagt uns bei MeinMMO, was ihr heute für Genre spielt und was ihr früher gespielt habt.

Darum geht’s hier: MMOs und Multiplayer-Games sind dynamisch und wandeln sich durch regelmäßige Updates direkt vor unseren Augen. Dabei kommt es zu starken Schwankungen bei der Popularität bestimmter MMO-Genres:

Manche neue Genres erleben einen steilen Anstieg an Beliebtheit und kämpfen sich bis an die Spitzen der Charts.

Andere hingegen „kommen aus der Mode“ oder verschwinden gar komplett in der Versenkung.

Es gibt aber auch MMO- und Multiplayer-Genres, die sich ihren Platz schon vor Jahren erkämpft haben und seitdem beliebt geblieben sind.

Es kommt in diesem Feld also regelmäßig zu größeren Veränderungen und diese Veränderungen äußern sich auch in unseren Gaming-Bibliotheken. Wir wollen daher von euch wissen, ob und wie sich euer Genre-Geschmack in den letzten Jahren verändert hat.

Also erzählt mal:

Welche Genres zockt ihr aktuell überwiegend?

Was habt ihr vor 2 Jahren am meisten gespielt? Was vor 5 Jahren?

Hat sich euer Geschmack im Laufe der Zeit verändert oder seid ihr beim gleichen Genre geblieben? Was sind die Gründe dafür?

Erzählt es uns in den Kommentaren.

Die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2020

So könnt ihr abstimmen: Eure Stimmen könnt ihr in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben:

Auf dem ersten Slide kann jeder von euch für das MMO-Genre stimmen, das er aktuell am meisten zockt.

Auf dem zweiten geht es weiter mit dem Genre, das ihr vor 2 Jahren am meisten gezockt habt

Auf dem dritten Slide könnt ihr dann für das MMO-Genre stimmen, das ihr vor 5 Jahren gesuchtet habt.

Beachtet, dass die Spiele in den Klammern neben den Genres nur Beispiele sind, die es repräsentieren sollen. Ihr müsst nicht genau diese Games gespielt haben, sondern etwas in dieser Richtung.

Die Umfrage endet am 28. April. Viel Spaß beim Abstimmen!