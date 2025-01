Spieler zeigt Idee, um Pokémon TCG Pocket zu verbessern, löst Diskussion um ein noch besseres Feature aus

Pokémon TCG Pocket kriegt regelmäßig neue Inhalte. Nun sprechen User über ein Feature, das sie gerne hätten.

Pokémon TCG Pocket erschien erst im Oktober 2024 und ist damit noch ein relativ junges Spiel. Aktuell warten Spieler auf die nächste Erweiterung, die bereits diese Woche erscheint. Auch die ungeduldig erwartete Tausch-Funktion erscheint bald.

Auffällig ist aber, dass in der Community immer wieder Konzepte für neue Dinge im Spiel erstellt und diskutiert werden. Das fängt bei neuen Karten-Ideen an und hört bei kompletten Features auf.

Und genau so eine Diskussion richtet das Augenmerk gerade auf ein Feature, das sich Spieler wünschen würden. Auch, wenn es darum eigentlich gar nicht gehen sollte.

Ein Dark Mode für Pokémon TCG Pocket – Wäre das was?

Im Subreddit zu Pokémon TCG Pocket teilte User Mikefromto seine neue Idee für ein Feature: das „Wonder Pack“. Seine Idee, so der User, wäre, dass man über dieses Pack zufällig eines der anderen Packs öffnen könnte. So müsste man sich nicht entscheiden, welches man öffnen will, wenn einem noch Karten aus allen Packs fehlen.

In dem Post, in dem der User sein Konzept vorstellt, erregt allerdings etwas ganz anderes die Aufmerksamkeit der Spieler: ein Dark Mode.

Denn in seiner Darstellung hat Mikefromto den generellen Hintergrund des Spiels dunkel eingefärbt. Wie das aussieht, könnt ihr in seinem Post sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Das sagen die Kommentare: In den Kommentaren zeigen sich einige Spieler begeistert von der Idee, das Spiel etwas dunkler zu gestalten. User „Catastropes“ hat den Top-Kommentar mit über 1.200 Upvotes bei dem Post, der selbst 1.400 Upvotes hat. Er lautet: „Schon der Dark Mode allein ist das beste, was du gemacht hast.“

Und so mancher User schließt sich da an.

Warum ein Dark Mode? Ein Dark Mode wäre ein Feature, das dem Spiel tatsächlich guttun würde. Denn Pokémon TCG Pocket ist ein sehr helles Spiel.

Gerade, wenn man abends noch im Bett liegt und ein paar Runden spielen möchte, ist das Gesamtbild des Spiels sehr hell. Schon der erste Intro-Bildschirm mit den Logos der Entwickler startet mit einem grellen weiß, und auch ansonsten sind die Hintergründe sämtlicher Spielelemente sehr hell gehalten.

Viele User nutzen gerne Dark Modes bei verschiedensten Apps ihrer Smartphones, insbesondere, wenn man sie im Dunkeln verwendet. In Pokémon TCG Pocket fehlt sowas allerdings komplett.

Was haltet ihr davon? Würdet ihr euch einen Dark Mode für TCG Pocket wünschen? Oder hätten andere Verbesserungen des Spiels für euch Vorrang? Welche würdet ihr als wichtig erachten? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was als Nächstes im Spiel ansteht: Hier findet ihr alle bislang bekannten Karten der nächsten Erweiterung zu Pokémon TCG Pocket.