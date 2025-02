Ein Spieler kauft Wärmeleitpaste und ist schockiert, was er findet – Doch es ist nicht das, woran alle sofort denken

Ein Nutzer kauft sich nagelneue Wärmeleitpaste. Doch als er die Packung öffnet, ist die Überraschung groß. Denn er findet zwei seltsame Plastiküberzieher. Doch es gibt schnell Entwarnung, was sich dahinter verbirgt.

Ein Nutzer erklärt, dass er online neue Wärmeleitpaste gekauft habe. In einem Thread postete er ein Bild, auf dem man in der Plastiktüte nicht nur die Wärmeleitpaste-Tube, sondern auch einen Plastikschieber und zwei weitere Objekte aus Plastik erkennen kann. Der Nutzer wittert gleich, dass es sich hierbei nur um eine ganz bestimmte Sache handeln könne. So erklärt er auf Reddit.com:

Ich habe Wärmeleitpaste online gekauft, warum kommt sie mit Kondomen.

Doch um Kondome handelt es sich tatsächlich nicht, sondern um einen anderen „Schutz“, der so ähnlich aussieht und funktioniert.

Fingerlinge, damit die Wärmeleitpaste nicht verunreinigt wird

Was sind das für Plastikteile? Ein Nutzer gibt direkt „Entwarnung“: Bei diesen Teilen in der Tüte handelt es sich tatsächlich um einen Schutz, jedoch für die Finger. Denn das sind sogenannte Fingerlinge, die Hersteller aus zwei Gründen der Wärmeleitpaste beilegen: Zum einen, damit man nicht seine Finger völlig verdreckt und zum anderen, damit Haut und vor allem Hautfett nicht die Wärmeleitpaste verunreinigen und damit die Kühlleistung reduzieren. In diesem Sinne sind es also schon Kondome, aber für die Finger:

Das sind Fingerkondome, damit du dir nicht die Finger schmutzig machst, wenn du deine Wärmeleitpaste verteilst.

Ein anderer ergänzt, dass die Fingerlinge für andere Zwecke ohnehin viel zu groß sein. Das lassen sich aber einige Witzbolde aus der Community nicht entgehen, um zu erwidern, dass diese Fingerlinge genau die richtige Größe hätten. Wofür, das dürft ihr euch an dieser Stelle selbst überlegen.

Kühlung und richtige Belüftung sind ein wichtiger Teil eines Computers

Kühlung bietet viele Vorteile: Wenn Grafikkarte, Prozessor und Co. ins Arbeiten kommen, dann werden große Mengen an Wärme abgegeben. Wird euer PC sehr heiß, dann drosselt er die Leistung („Thermal Throttling“) oder schaltet sich im schlimmsten Fall ab. Dafür sorgen Sicherungen, die Hersteller in ihre Komponenten einbauen. Ein Spieler meinte übrigens, auf Wärmeleitpaste bei seinem PC verzichten zu können, doch das war im Nachhinein keine wirklich kluge Idee.

Denn Wärmeleitpaste gleicht die Unebenheiten zwischen dem Kühler und der CPU oder der GPU aus. Selbst bei einer Wasserkühlung benötigt ihr Wärmeleitpaste, die zwischen CPU und dem Kühlelement platziert wird.

