Spieler zerlegt seit 6 Wochen täglich denselben NPC in Skyrim auf kreative Weise – Ist was Persönliches

Manche NPCs in Spielen sind so nervig, dass man sie am liebsten von der Bildfläche räumen würde. Das hat ein Spieler jetzt in Skyrim gemacht – aber nicht nur ein mal. Der NPC hat bereits über 40 Mal das zeitliche gesegnet.

Lässt man The Elder Scrolls Online außen vor, ist Skyrim der neueste Teil der beliebten Rollenspielreihe, auch wenn er bereits vor 12 Jahren erschienen ist. Er spielt in der namensgebenden Provinz „Skyrim“, im Deutschen „Himmelsrand“ genannt.

Wen tötet der Spieler in Skyrim? Es handelt sich um den NPC Nazeem, ein Rothwardone in Skyrim. Nazeem lebt in Weißlauf in Himmelsrand.

Seine Stellung am Hofe des Jarls hat Nazeem sich angeblich „hart erarbeitet“, was er an den Marktständen, an denen er sich tagsüber aufhält, gerne zum Ausdruck bringt.

Was hat es mit Nazeem auf sich? In der Elder Scrolls Community gilt Nazeem seit Jahren als Running Gag. Viele ärgern sich über seine arrogante und egoistische Art.

Beispielsweise sagt er mit einem abwertenden Ton: „Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage – natürlich seid ihr es nicht.“ Seine Frau Ahlam äußert sich ebenfalls abfällig über ihn und antwortet, dass man am besten „im Hinterteil des Jarl“ schauen solle, wenn man Nazeem suche.

In einem alten Reddit-Thread fragt ein Nutzer eines mittlerweile gelöschten Accounts, ob man ihm das Nazeem-Meme erklären könne. In den Kommentaren finden sich ein paar Antworten:

“Er ist ein eingebildeter Idiot. Deshalb machen wir uns über ihn lustig.”

„Es ist nicht nötig, das zu erklären, sprich einfach mit ihm.“

„Nazeem ist ein eingebildeter Kerl, der gerne betont, wie mächtig er ist.“

Andere beziehen sich auf das bekannte Zitat des NPC und antworten dem Fragesteller: „Bist du oft im Wolkenbezirk?“, ein anderer schreibt dazu: „Worüber redest du? Natürlich tut er das nicht.“

User Treppomann hat seine ganz eigene Art, mit dem lästigen NPC umzugehen.

Die mörderische Kreativität nimmt kein Ende

Während die einen in Spielen grinden, um Level 100 zu erreichen, hat es sich der Reddit-Nutzer Treppomann zur Aufgabe gemacht, sich täglich ins Spiel einzuloggen, um den NPC Nazeem ums Eck zu bringen. Und das bereits über 40 Mal, seit zwei Monaten.

Was macht Treppomann mit dem NPC? Am 16. April begann Treppomanns „Killing Nazeem“-Reise auf Reddit. In einem Thread zum Spiel Skyrim veröffentlichte er dort bisher (Stand 8. Juni) 44 Videobeiträge, in denen gezeigt wird, wie er Nazeem tötet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Er ersticht ihn mit einem Schwert, befördert ihn mithilfe von Fähigkeiten über Klippen ins Gewässer, lässt ihn gegen Riesen kämpfen, tötet ihn als Minecraft-Charakter mit Pfeil und Bogen oder als Jedi mit einem Lichtschwert. Treppomann bringt zahlreiche kreative Ideen und Mods ein, um den nervigen NPC loszuwerden.

In einem Video sieht man, wie er Nazeem mit einem Käsestück tötet, das er mittels Telekinese an seinen Kopf schleudert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Die Community bestärkt ihn: In den Kommentaren unter seinen Videobeiträgen finden sich zahlreiche Vorschläge, wie er Nazeem töten könnte, einiges davon setzte er daraufhin um. Viele Nutzer fragen ihn nach Mods und Commands, die Treppomann offensichtlich benutzt.

Andere schreiben, er solle ihn einfach so oft töten, bis ein neuer Teil von The Elder Scrolls erscheint. Darauf antwortet Treppomann: „Bis dahin werde ich bereits 7 Enkelkinder haben, aber okay, ich werde versuchen, dies so lange wie möglich zu tun.“

