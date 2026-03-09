Spieler protzt mit neuen Gaming-Setup, doch die Community warnt: So landet man schnell im Krankenhaus

Ein Spieler zeigt stolz sein neues Gaming-Setup. Doch die Community warnt, dass das nicht lange gut gehen kann. Mittlerweile hat der Nutzer sein Setup umgebaut. Die Hinweise auf die Gesundheitsbedenken haben dem Nutzer dann wohl doch zu denken gegeben.

Was ist das für ein Setup? Ein Spieler postete auf Reddit sein „verbessertes“ Gaming-Setup: Nachdem er lange auf einem Notebook gespielt habe, habe er nun endlich Platz für einen Gaming-PC gefunden. Dazu hat er seinen Computer auf den teilweise freien Lattenrost gestellt und seinen Monitor mit einer Halterung an sein Bett montiert.

Doch die Community ist sich unsicher: Ist das noch Stolz oder bereits Verzweiflung, die ihm zu diesem Post angestiftet hat?

Gaming-Setup im Bett fördert wohl ungesunde Haltung und weitere Probleme

Was ist das Problem mit dem Setup? Viele Kommentare warnen ihn ausdrücklich vor seinem Setup und erklären ihm, dass dieser Aufbau alles andere als gesund sei. So schreibt jemand: „Ich dachte, du wärst in einem Krankenhaus untergebracht“ und ein anderer ergänzt: „Das wird er auch sein, wenn er diese Situation zu lange aufrechterhält.“

Das Problem ist, dass dieses Setup eine unnatürliche Haltung fördert. Und diese unnatürliche Position führt langfristig zu Verspannungen im Lendenwirbelbereich, Rückenschmerzen und Nackenproblemen. Davon berichtet etwa die Schlafforschung (via springermedizin.de).

Die Kaufmännische Krankenkasse warnt außerdem vor einer Fehlbelastung von Wirbelsäule und Muskulatur, wenn man stundenlang gekrümmt vor dem Monitor sitzt. Langfristig soll das sogar zu bleibenden Haltungssschäden führen. Die Barmer warnt ebenfalls vor langfristigen Rückenschäden bei falscher Haltung im Alltag.

Wie ist die Situation ausgegangen? In einem neuen Post hat er mittlerweile sein Setup erneut umgestellt: Sein gesamtes Gaming-Setup steht jetzt auf einem Tisch. In seinem Post erklärte er die Änderung damit, dass er davon zumindest keine Nackenschmerzen mehr bekomme.

Und ein Nutzer kommentiert entsprechend: „Ich bin froh, dass du das getan hast. Dein Rücken und dein Nacken werden es dir danken. Diese Bettkonfiguration war einfach schlecht für deinen Körper.“



