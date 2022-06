Spieler in GTA Online zeigt, warum explosive Munition so stark ist

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für Munition? Wenn ihr euch Waffen im Waffenladen kauft, sind diese in der Standard-Ausführung. Mit Hilfe eines Bunkers und damit verbundenen Forschungen könnt ihr explosive Munition freischalten. In der Mobilen Kommandozentrale lassen sich Wummen wie das Schwere Scharfschützengewehr zu einer MKII-Version umwandeln, die dann die Explosiv-Munition nutzen kann.

In GTA Online könnt ihr eure Waffen mit explosiver Munition aufrüsten. Warum das bei Scharfschützengewehren so stark sein kann, zeigt ein Clip.

