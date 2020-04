Ein Geld-Glitch erfreut gerade Spieler in GTA Online, denn die erhalten Millionen GTA-Dollar aufs Konto. Eigentlich war viel weniger geplant.

Was ist los? Spieler aus der Community von GTA Online melden, dass sie teilweise schon 1,5 Millionen Dollar von Rockstar Games geschenkt bekamen. Und das, obwohl eigentlich nur 500.000 Dollar versprochen waren. Ein Geld-Glitch soll dafür sorgen, dass das Geld-Geschenk immer wieder ausgezahlt wird.

Was ist das für ein Geld-Glitch?

Das sagen Spieler: Rockstar Games schenkt jedem Spieler 500.000 GTA-Dollar fürs Nichtstun. Laut den Aussagen einiger Spieler, wird diese Geschenk-Summe an Accounts teilweise mehrfach ausgezahlt. Eine sichere Methode, das zu reproduzieren, gibt es bisher noch nicht.

Spieler Mattelon veröffentlichte ein Foto auf reddit und schreibt dazu „Das dritte Mal diese Woche“. Auf dem Foto erkennt man die Benachrichtigung in GTA Online, dass dem Spieler die 500.000 GTA-Dollar gutgeschrieben wurden. Sollte er das bereits dreimal erhalten haben, sind das bisher 1,5 Millionen Dollar.

Und damit ist er nicht der einzige, der wohl so viel Geld von Rockstar Games geschenkt bekommen. In den Kommentaren schreiben Nutzer:

„Hab mich heute Morgen eingeloggt und es das zweite Mal bekommen. Das nehme ich gern an […]“

„Ja, ich hab es auch dreimal. Es ist wahrscheinlich ein Glitch, aaaaber ich nehme das Geld gern jederzeit.“

„Hab mich gestern eingeloggt und bekam es ein zweites Mal, ist das ein Bug?“

Das ist das Problem: Andere Spieler berichten, dass sie den Login-Bonus bisher noch nicht ein einziges Mal erhielten. Während Nutzer damit protzen, dass sie das Geld-Geschenk schon mehrfach abräumten, warten andere noch auf die versprochenen 500.000 GTA-Dollar.

Das ist ein riesiges Thema in der Community von GTA 5. reddit-Nutzer itsyaboishah fertigte zum Bonus ein Meme an. „Eine Zusammenfassung der Verwirrung um den Login-Bonus.“

Es ist unklar, ob Rockstar Games absichtlich mehr Geld verteilt oder es sich hier um einen Glitch handelt. Weil nicht alle davon betroffen sind, gehen Spieler aktuell von einem Glitch aus. Ob man das zusätzliche Geld behalten darf oder Rockstar die noch nicht ausgegebenen Kröten zurückholt, ist auch noch unklar.

Was läuft gerade in GTA Online? Mit den Tageszielen in GTA Online könnt ihr gerade locker ein Million Dollar verdienen. Eine gute Möglichkeit, euer Geld sinnvoll zu investieren, sind diese 5 Fahrzeuge aus GTA Online, die 2020 jeder besitzen sollte.

Das Spielen von GTA Online lohnt sich also gerade richtig für euch. Ob mit Geld-Glitch oder nicht. Selbst ohne Glitch verdient ihr mit dem Login-Bonus und den Tageszielen gerade ohne große Anstrengung 1,5 Millionen GTA-Dollar.