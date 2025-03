Ein Spieler entdeckt auf seinem Gaming-PC 50 GB Bilder von Anime-Mädchen, dabei ist er völlig unschuldig

Ein Item in CoD ist teurer als das eigentliche Spiel – Macht jetzt nach 3 Monaten das, was es soll

Call of Duty zeigt, wie Verdanks bei der Rückkehr in Season 3 von Warzone aussieht

Die englischsprachige Seite Tomshardware hat getestet, woher die ganzen Bilder kommen: In ihrem kurzen Test hat die Seite festgestellt, dass die Software die temporären Hintergrundbilder nicht löscht, sondern stattdessen bei jedem Neustart neue, redundante Kopien erstellt, die dann wieder auf dem PC abgelegt werden. Das Magazin betont aber, dass 50 GB an Daten schon eine Ansage seien, denn bei jedem Vorgang würden etwa 15 MB an Daten entstehen:

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to