Ein Spieler bekommt die PS5 Pro kurz nach Release bereits für nur 500 Euro – Wie hat er das gemacht?

Ein Spieler bekommt die PS5 Pro richtig günstig. Dahinter steckt eine Verkaufspraxis von großen Händlern. Und der Spieler profitiert davon.

Ein Spieler berichtet auf Reddit, dass er die PS5 Pro für nur 524 US-Dollar gekauft habe. Als Beweis zeigt er nicht nur ein Foto von der UVP der PS5 Pro, sondern auch seinen Kassenbeleg. Und tatsächlich hat er recht, dass er umgerechnet nur 500 Euro für die PS5 Pro bezahlt hat. Den Kassenbeleg hat der Nutzer als Beweis auf Imgur hochgeladen.

Gebrochenes Siegel auf der Verpackung macht PS5 Pro günstiger

Was ist der „Trick“ dahinter? Die Originalverpackung der PS5 Pro ist mit einem Siegel geschlossen. Ist das Siegel bereits gebrochen, bedeutet das, dass das Paket bereits geöffnet wurde.

Werden geöffnete Packungen im Handel verkauft, handelt es sich hier in der Regel um geprüfte Rückläufer: Der Hersteller/Verkäufer hat die Konsole einmal durchgecheckt und sie dann zurück in den Handel gegeben. In Deutschland bleiben Garantie und Gewährleistung davon übrigens unbeeinflusst.

Das Bild des Nutzers mit dem Rabatt auf der Verpackung aus dem Reddit-Post.

Einige Firmen, in diesem Fall Walmart, geben einen Rabatt auf solche Rückläufer, da es sich im eigentlichen Sinne nicht mehr um Neuware handelt. Aus diesem Grund musste der Nutzer auf Reddit nur 524,25 US-Dollar für die PS5 Pro zahlen. Das sind umgerechnet und gerundet 500 Euro. Der Nutzer erklärt selbst (via Reddit.com):

Der Manager [des Geschäfts] passte den Preis an und brachte einen neuen Aufkleber an, als ich darauf hinwies, dass das Siegel gebrochen war. Der Verkaufsaufkleber wurde auf dem Gerät ausgedruckt, in das sein Telefon eingesteckt war. Aber hey, es steht Euch frei, mir nicht zu glauben. Ich spiele heute Abend die billigste PS5 Pro in Missouri.

Das klingt erst einmal sehr günstig, aber man sollte bedenken, dass die Konsole in den USA mit deutlich weniger Steuern verkauft wird. In Missouri liegt die Mehrwertsteuer bei 4,225 %. In Deutschland würde der Preis daher eher bei 600 Euro liegen. Das sind aber immer noch 200 Euro weniger als die PS5 Pro offiziell in Deutschland oder in Europa kostet.

Die Community reagiert verhalten: Einige beglückwünschen den Nutzer, dass er so großes Glück gehabt und die PS5 Pro so günstig bekommen hat. Andere erklären, dass die ganze Sache nur erfunden sei. Das versucht der Nutzer jedoch zu widerlegen, indem er nicht nur ein Bild mit dem reduzierten Preis, sondern auch den Kassenbeleg hochlädt. Tendenziell lassen sich auch Belege fälschen, aber für einen Reddit-Post dürfte das viel zu viel Aufwand sein.

PS5 Pro wirkt in den USA günstiger, weil Steuern fehlen

Lohnt es sich, eine PS5 Pro in den USA zu bestellen? Nein, nicht wirklich. Auf den ersten Blick wirkt die PS5 Pro zwar günstiger, da die PS5 Pro in den USA 700 US-Dollar und damit umgerechnet nur 628,51 Euro kostet. In dem Preis sind aber Steuern und andere Gebühren noch nicht enthalten.

MeinMMO hat für euch ausgerechnet, was es insgesamt kosten würde, eine PS5 Pro in den USA zu bestellen. Und mit Zoll- und Einfuhrgebühren zahlt ihr am Ende mehr, als wenn ihr die PS5 Pro einfach bei Amazon oder einem anderen Händler bestellen würdet: Lohnt es sich, eine PS5 Pro in den USA zu kaufen, die dort 170 Euro weniger kostet?