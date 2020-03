Ein Glitch in GTA 5 Online katapultiert euer Auto in schwindelerregende Höhen. Als Veteran der Serie kennt ihr dieses Phänomen wohl noch als Swing-Glitch aus GTA 4.

Was ist das für ein Glitch? Mit einem Fahrzeug in GTA Online hoch in die Luft zu fliegen ist möglich, wenn man über explosive Minen fährt oder Rampen herauf saust. Und auch mit diesem Glitch, den Reddit-Nutzer erikag02 mit der Community teilte.

Dabei fährt man einfach eine Zeit lang gegen ein bewegliches Tor und wird anschließend, von einer Sekunde auf die andere, in die Luft befördert und fliegt dabei ein paar hundert Meter über die Map.

So sieht der Auto-Glitch in GTA 5 Online aus

So führt man den Glitch durch: Im Video seht ihr, dass man für den Glitch gegen ein bestimmtes Tor fahren muss, das in der Einfahrt eines Hauses zu finden ist. Nach ein paar Sekunden mit Vollgas gegen das Teil, schießt es das Auto plötzlich aus dem Nichts in die Luft.

Einen Vorteil hat man durch den Glitch nicht. Eventuell eine besondere Flucht vor der Polizei. Allerdings muss man in Kauf nehmen, dass die Reparaturkosten nach der Durchführung wohl ein paar Tausend GTA-Dollar betragen würden. Wer knapp bei Kasse ist, sollte also erstmal schnell Geld in GTA Online verdienen.

Falls ihr das selbst einmal probieren wollt, müsst ihr zu der Villa hier auf der Karte fahren.

Laut erikag02 muss man das Tor an einer ganz bestimmten Stelle erwischen. Das erfordert wohl etwas Übung. Die Autos Gepanzerter Kuruma, Krieger, Zentorno und Deveste Eight sollen sich dafür gut eignen.

Übrigens: Mit einem Schatzsuche-Glitch verdienten Spieler in GTA Online Millionen $ in kurzer Zeit.

Spieler fühlen sich an GTA-4-Glitch erinnert

An welchen Glitch erinnert das? In den Kommentaren auf Reddit schreiben Nutzer, dass sie sich in GTA 4 zurückversetzt fühlen. Der Vorgänger zu GTA 5 hatte einen Schaukel-Glitch, der ähnlich funktionierte.

Dabei fuhr man eine Zeit lang mit seinem Auto gegen eine Schaukel und wurde dann schließlich in die Luft gefeuert.

Es ist unklar, wie lange dieser Glitch nun in GTA Online verfügbar bleibt. Erst kürzlich war ein ganz anderer Glitch in der Community ein großes Thema. Mit Hilfe von Prostituierten duplizierten Spieler ihre teuren Autos, um sie dann zu verkaufen.