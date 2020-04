Ein Spieler des Mobile Games Kingdom of the Wind (auch bekannt als Laplace M) gab rund 15.000 Dollar für Zufalls-Items aus. Da er nicht das Set bekam, was er wollte, verklagte er das Entwicklerstudio.

Was hat der Spieler getan? Ein Spieler aus China wollte im Mobile-MMORPG Kingdom of the Wind, das im Westen den Titel Laplace M trägt, ein besonderes Set von sechs Items haben. Dazu war es nötig, sie anhand eines sogenannten Gacha-Systems zufällig zu ziehen. Der Mann musste also eine Art Lootboxen kaufen und hoffen, dass sich in diesen die gewünschten Items befanden. Dazu setzte er über 15.000 Dollar ein.

Lootboxen sorgen immer wieder für Diskussionen in der Spiele-Branche. Die Kisten führen manchmal zu Klagen, wie etwa beim MMORPG ArcheAge geschehen.

Das MMORPG Laplace M lässt euch Mitspieler daten und heiraten.

Hohe Schulden wegen Mobile Game

Wie kam er an das Geld? Der Mann nahm Kredite bei Banken und Freunden auf, um diese Summe zusammenzubekommen. Er stürzte sich also in hohe Schulden, in der Hoffnung, seine gewünschten Items im Spiel zu bekommen. Er verlor sogar seinen Job und wurde in die Psychiatrie eingewiesen.

Hatte er Erfolg? Der Spieler bekam bei mehr als 3.100 Ziehungen von Gacha-Items nicht die sechs Gegenstände, die er unbedingt haben wollte.

Wie reagierte der Spieler? Der Mann reichte Klage gegen das Entwicklerstudio X-Legend Entertainment ein, weil er an Irreführung und eine Verletzung des Fair Trades glaubte. Jedoch hatte er den Nutzungsbedingungen des Spiels zugestimmt. Das Gericht entschied, dass die Formulierung in den Nutzerbedingungen recht eindeutig seien und man daraus ablesen kann, dass es keine Garantie gibt, die Items zu bekommen. Lediglich die Chance besteht. Und der Spieler stimmten diesen Nutzerbedingungen zu und akzeptierte sie. Die Klage wurde abgewiesen.

Laplace M oder Kingdom of the Wind ist ein Mobile Game, in dem ihr über ein Gacha-System Items kaufen könnt.

Um welches Spiel handelt es sich? Kingdom of the Wind ist eine Mischung aus MMORPG und Dating-App. Ihr spielt im Grunde ein klassisches Mobile-MMORPG, in dem ihr aber andere Spieler daten und auch heiraten könnt. Zufalls-Items, an die ihr über ein sogenanntes Gacha-System kommt, spielen bei der Charakter-Entwicklung eine wichtige Rolle.

Mikrotransaktionen in Onlinespielen verleiten manchmal Spieler dazu, etwas mehr Geld auszugeben. So investierte ein Spieler 10.000 Dollar in das MMORPG Black Desert.