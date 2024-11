Ein Detail bei den Dreharbeiten von Soldat James Ryan beweist, dass Steven Spielberg ein grandioser Regisseur ist

Steven Spielberg ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Regisseur aller Zeiten. Eine Anekdote von den Dreharbeiten einer seiner besten Filme zeigt eine besondere Qualität auf.

Steven Spielberg ist für einige Klassiker des Kinos verantwortlich. Neben ET drehte er Indiana Jones, Schindlers Liste, den nicht ganz fehlerfreien Jurassic Park oder Der Soldat James Ryan.

Der Kriegsfilm brachte ihm 1999 sogar seinen zweiten Regie-Oscar ein. Den ersten hatte er einige Jahre zuvor für das Holocaust-Drama Schindlers Liste erhalten.

Dass seine Filme unterhalten und emotional packen, ist weithin bekannt. Doch nur seine engsten Mitarbeiter wissen, welche Qualitäten abgesehen davon in Spielberg stecken. Ein Schauspieler, der mit dem Regisseur gearbeitet hat, hat verraten, warum er ihn für einen Virtuosen hält.

Vorbereitung ist alles

Um welchen Schauspieler geht es? Giovanni Ribisi spielte in Der Soldat James Ryan den Arzt Irwin Wade. Im Zuge der Dreharbeiten lernte er die Arbeitsweise von Steven Spielberg kennen und bewundert sie seither.

In einem Auftritt im Podcast ReelBlend erzählte er vom Dreh und betonte dabei besonders ein Detail, das Spielberg von anderen Regisseuren unterscheidet:

An einer Stelle gibt es eine ganze Eröffnungsschlachtszene, die 27,5 Minuten oder so lang ist. Im Drehbuch standen siebeneinhalb Seiten. Aber an einer Stelle waren wir bei dieser Szene zwei Wochen vor dem Zeitplan, was angesichts dessen, dass alle anderen zwei Monate hinter dem Zeitplan lagen, umwerfend ist. Er [Spielberg] war einfach vorbereitet und er ist so ein Virtuose. Giovanni Ribisi im Podcast ReelBlend

Tatsächlich ist die Zeit bei Dreharbeiten oft die größte Herausforderung. Jeder Drehtag kostet viel Geld und schon kleine Probleme sorgen für Verzögerungen. Laut Ribisi war Spielberg aber jeden Tag derart gut vorbereitet, dass das Team sogar vor dem Zeitplan fertig wurde. Vor Drehs hat der Regisseur übrigens ein besonderes Ritual.

Seine Leistung am Set von Der Soldat James Ryan ist auch deshalb bewundernswert, weil Spielberg alles andere als ausgeruht zu den Dreharbeiten kam. In den Monaten zuvor drehte er zwei andere Filme, nämlich Vergessene Welt: Jurassic Park und Amistad. Direkt danach erschien er bereits am Set seines berühmten Kriegsfilms.

Gute Vorbereitung und eine klare Vision gehören zu den Stärken eines erprobten Regisseurs. Das mag auf der Leinwand nicht unbedingt sichtbar sein, ist aber unverzichtbar für erfolgreiche Dreharbeiten. Spielberg hat sich und seinem Team gezeigt, dass er zu den Größten gehört. In den 90ern lief aber nicht alles rund für den Filmemacher: Steven Spielberg wurde einmal für einen Film verklagt, bei dem er gar nicht Regie geführt hatte