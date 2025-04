Ehemaliger Fromsoft-Entwickler veröffentlicht sein eigenes Action-RPG auf Steam, zieht nach einer Woche ein bitteres Fazit

Der Name FromSoftware ist mit einem durchaus positiven Ruf bestückt, den Spieler mit erfolgreichen Games wie Elden Ring und der Dark-Souls-Reihe in Verbindung bringen. Umso überraschender ist es, wenn ein neues Projekt eines ehemaligen Entwicklers dieser Spiele ein eigenes, unabhängiges Projekt auf Steam veröffentlicht – das letztendlich niemand kennt.

Von welchem Spiel ist die Rede? Es handelt sich um das Spiel „Rise of Rebellion“ des Entwicklers Hytacka, das am 22. April 2025 auf Steam erschienen ist. Es ist ein Action-RPG, in dem vor allem Taktik und ein waffenkampfbasiertes Kampfsystem im Fokus stehen. Ähnlich wie in bekannten FromSoftware-Games liegt die Strategie darin, durch gezieltes Ausweichen und Angreifen die Deckung des Gegners zu durchbrechen und auf diese Weise viel Schaden auszuteilen (via Steam).

Das Spiel ist gerade mal eine Woche alt und die Reaktion der Spieler und der Community ist (milde ausgedrückt) „nicht gut“, wie Hytacka es selbst bezeichnete (via Automaton). Heute am 28. April 2025 besitzt das Spiel eine „ausgeglichene“ Bewertung auf Steam bei rund 120 Bewertungen (40 % positive Bewertungen, Stand: 28.04.25 um 13:50 Uhr).

Hier seht ihr den Trailer zu dem besagten Spiel „Rise of Rebellion“:

Der Entwickler versteht die Reaktion der Spieler

Was ist die Reaktion der Spieler? Den Rezensionen auf Steam und auf Reddit zu urteilen, scheint das Spiel einige Schwachstellen vorzuweisen:

xSenx kommentiert auf Reddit: „Ich habe Iron Pineapple die Demo in einem seiner Soulslike-Videos spielen sehen und sie war ziemlich mies. Es ist schon eine Weile her, seitdem ich es gesehen habe und die Vision für das Spiel war da, aber die Ausführung musste verbessert werden.“

„Es ist wahnsinnig, dass sie ein Spiel in diesem Zustand veröffentlicht haben, es ist praktisch unspielbar“, sagt kenrin auf Steam, „Eine Geschichte gibt es nicht. Das Gebiet, in dem man umherstreift, ist die generischste Leere ohne jegliches Leben, der Charakter hat ernsthafte Probleme mit der Wirbelsäule, es gibt überhaupt keine Musik außerhalb der Bosskämpfe, und wenn ein Kampf dann doch funktioniert, ist er trotzdem schlecht.“

Trotz der negativen Rückmeldung scheint das Spiel jedoch vor allem durch seinen geringen Preis von einigen Spielern in Schutz genommen zu werden. Die Preisempfehlung liegt bei 8,79 Euro:

Hoshiki_SH kommentiert auf Steam: „Für seinen günstigen Preis ist das Spiel angemessen und macht Spaß. Auch wenn es nicht auf der gleichen Ebene wie Dark Souls oder Elden Ring ist, ist es ziemlich gut und unterhaltsam. Für mich lohnt es sich, das Spiel zu spielen.“

Wie reagiert der Entwickler auf die Rückmeldungen zu seinem Spiel? Hytacka selbst zeigte sich durchaus reflektiert. Auf YouTube meldete er sich als Antwort auf die Kritik mit einem Update, in dem er zugibt, dass er nicht der Lage gewesen sei, das gewünschte Niveau zu erreichen, das seine Zielgruppe zufriedenstellen würde: „Wie die Reviews es bereits zeigen, war die Qualität enttäuschend.“

Angesichts der schwachen kommerziellen Leistung des Spiels hat Hytacka keine weiteren großen Pläne für die Zukunft seines Spiels und will durch zukünftige Updates lediglich kleinere Bugs beheben und einen optionalen leichteren Modus hinzufügen.

Wie in einem der Top-Kommentare auf Reddit und der geringen Spielerzahl sichtbar wurde, ist Rise of Rebellion ziemlich unter dem Radar geblieben ist.

