Speicherplatz knapp? Externe Festplatten jetzt bis zu 45 Prozent reduziert im Amazon-Angebot

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt günstig externe Festplatten zur Erweiterung eures Speicherplatzes oder als Backup-Lösung schnappen.

Mit der WD Elements Desktop 18 TB hat Amazon aktuell eine externe Festplatte mit viel Speicherkapazität um satte 45 Prozent reduziert im Angebot. Günstiger war das Modell bisher kaum.

Aber auch noch weitere Modelle mit weniger Speicherplatz und dadurch günstiger sind aktuell reduziert, zum Beispiel die WD My Book 8 TB oder die WD Elements Portable 6 TB im handlichen 2,5-Zoll-Format.

Das bietet die externe Festplatte WD Elements Desktop 18 TB

Neben der hohen Speicherkapazität verspricht die WD Elements Desktop im 3,5-Zoll-Format laut Hersteller eine schnelle Datenübertragung und einfachen Anschluss via USB 3.2 Gen-1-/USB 3.0, funktioniert aber natürlich auch abwärtskompatibel mit USB 2.0.

So geht die Sicherung oder Auslagerung von Fotos, Videos und anderen wichtigen Dateien einfach vonstatten. An Windows-PCs ist die Festplatte sofort nach dem Anschließen einsatzbereit, lässt sich aber auch für Mac, Linux und Co. formartieren lässt. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Externe Festplatte WD Elements Desktop mit 18 TB für 290,90 Euro statt 526,99 Euro UVP bei Amazon

Während Fachtests zur Festplatte im Netz Mangelware sind, hat sie in über 280.000 Rezensionen bei Amazon durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen erhalten und kommt damit sehr gut an. Positiv bewertet werden vor allem Funktionalität, Leistung und Zuverlässigkeit.

