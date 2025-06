Es ist soweit. Der Tag, auf den Millionen von Fans weltweit gewartet haben, ist endlich da: Die Nintendo Switch 2 ist offiziell erschienen – und wir haben alle Infos, die ihr braucht, um direkt einzusteigen.

Monatelang oder gar jahrelang haben wir uns durch Leaks, Gerüchte und ominöse Tweets gewühlt. Entwicklerstudios hielten sich bedeckt, Nintendo schweigte eisern, und die Gaming-Welt ernährte sich von blanken Spekulationen. Wird sie 4K können? Gibt’s endlich bessere Joy-Cons? Kommt ein neues Zelda direkt zum Start?

Heute – am 5. Juni 2025 – gibt’s keine Fragen mehr. Sondern klare Fakten. Und vor allem: Eine neue Konsole, die bereit ist, euer Wohnzimmer zu erobern. Ob ihr sie direkt kaufen könnt, was sie kostet, welche Spiele dabei sind und was sich technisch wirklich getan hat – all das klären wir jetzt. Aber eins gleich vorweg: Wenn ihr das hier lest und noch keine Switch 2 bestellt habt… es wird Zeit, Leute.

Diese Shops solltet ihr ebenfalls im Auge behalten:

Update: Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Nintendo Switch 2 so gut wie überall vergriffen. Weder im offiziellen My Nintendo Store noch bei den großen Online-Händlern wie Amazon, MediaMarkt oder Saturn ist die Konsole aktuell lieferbar – überall prangt „ausverkauft“ oder „nicht verfügbar“.

Auch kleinere Händler melden: keine Bestände mehr, Nachschub ungewiss. Wer eine Switch 2 haben möchte, muss entweder auf die nächste Lieferwelle hoffen oder sehr früh in einen stationären Laden gehen – sofern dort noch Restbestände vorhanden sind.

Nintendo Switch 2 Release: Die Handheld-Erfolgsstory geht weiter!

Die Switch 2 ist auf den ersten Blick ihrem Vorgänger sehr ähnlich – ein Handheld, der sich im Handumdrehen zur Wohnzimmerkonsole verwandelt. Aber was drinsteckt, ist ein echtes Update. Der neue Bildschirm zum Beispiel: größer, heller, schneller. Mit 7,9 Zoll-Display und endlich 1080p im Handheld-Modus sieht selbst The Legend of Zelda: Breath of the Wild plötzlich so aus, als wäre es gestern erschienen.

Und wer das Gerät in die Dockingstation packt, bekommt sogar bis zu 4K – je nachdem, was das Spiel hergibt. Damit befördert sich Nintendo mit seiner Konsole endlich technisch näher an Sony und Microsoft, bleibt aber gleichzeitig seinem ganz eigenen Stil treu. Der neue Nvidia-Chip sorgt dabei für deutlich mehr Rechenpower – Ladezeiten schrumpfen und auch grafikintensivere Titel wie Cyberpunk 2077 oder das neue The Duskbloods von den Dark Souls-Machern soll die Nintendo Switch 2 mühelos packen.

Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und mehr: Das Spiele-Lineup der Nintendo Switch 2 hat es in sich!

Doch Technik ist bekanntlich nur die halbe Miete. Was wirklich zählt, sind die Spiele – und hier lässt Nintendo sich nicht lumpen. Zum Launch gibt’s gleich mehrere Hochkaräter. Mario Kart World ist so etwas wie der inoffizielle Systemseller: ein riesiger Open-World-Racer mit Missionen, Story-Elementen und dem vielleicht besten Online-Modus, den Nintendo je gebaut hat.

Aber auch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird in einem neuen Grafikgewand erstrahlen. Wer den Vorgänger Breath of the Wild für riesig hielt, wird sich hier komplett verlieren. Und mit neuen Teilen von Metroid und Donkey Kong ist wirklich für jeden was dabei.

Beim Preis schlägt Nintendo etwas kräftiger zu als bisher: 469,99€ kostet die Konsole in der Standardversion. Wer das Launch-Bundle mit Mario Kart World haben will, muss hingegen 509,99€ auf den Tisch blättern.

