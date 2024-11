Jemand hat den Job, die Geschichte von Sonic zu recherchieren und er teilt eine traurige Erkenntnis mit

In WoW Classic konntet ihr euch Loot einfach kaufen, Blizzard will das auf den neuen Servern direkt verbieten

Tut mir leid, dass ich so spät hier aufkreuze! Das war etwas, das wir früh entdeckt haben, aber es sieht so aus, als ob ein älterer Entwurf versehentlich durchkam. Sonic hat kein Zuhause, er ist immer noch ein Herumtreiber.

Was sagt der Lore Manager? Chris Hernandez arbeitet als Associate Manager für die Lore von Sonic the Hedgehog. Er soll sicherstellen, dass die neuen Geschichten mit den älteren Teilen zusammenpassen und sich keine Widersprüche ergeben.

Was wurde zu Sonic herausgefunden? Das neue Magazin „Sonic the Hedgehog Annual 2025“ ist seit wenigen Monaten erhältlich. Darin stehen interessante Fakten zu Sonic, wie etwa, dass er in der Green Hill Zone lebt. Kein Wunder, schließlich war es das erste Level, in dem die Reise vom blauen Igel begann.

Seit 23 Jahren rast der blaue Kult-Igel Sonic über die Bildschirme. Bei so vielen Leveln, die er bereits durchquert hat, wäre es nicht verwunderlich, wenn er nach getaner Arbeit in sein Zuhause zurückkehrt. Doch der Lore-Manager von SEGA teilt einen traurigen Fakt über Sonic.

