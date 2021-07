Zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokyo spielt Musik aus Final Fantasy und Sonic

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

YO DRAGON QUEST AND FINAL FANTASY THEMES AS ATHLETE ENTRANCE MUSIC??? LETS FUCKING GO!

Die Gaming-Community explodierten sofort mit Meldungen über die ungewöhnliche Musikwahl der Olympischen Spiele. Namen wie Monster Hunter und Final Fantasy landeten neben #TokyoOlympics direkt in den Twitter-Trends und wurden in Tausenden von Tweets erwähnt.

Das ist passiert: Obwohl es im Vorfeld viel Wirbel und Diskussionen rund um die Olympischen Spiele 2021 in Tokyo gegeben hat, hatten sich die Veranstalter am Ende trotz der Corona-Pandemie für eine Durchführung entschlossen. Und als die vielen Zuschauer sich zur Eröffnungszeremonie vor ihren TVs und Streams versammelt haben, staunten sie nicht schlecht.

