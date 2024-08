Wagt mit diesem Smart-TV einen Sprung in die OLED-Welt! 144Hz, VRR und Dolby Atmos für unvergessliche Momente

Mit diesem Smart-TV ist jede dynamische Action-Sequenz immersiver denn je. Steigt in die OLED-Welt ein und spart massig Geld bei MediaMarkt.

Der OLED evo TV von LG ist ein monumentales Monstrum, das euer Heim auf magische Weise verändert. Wenn ihr eure Lieblingsserien schaut oder Spiele spielt, werdet ihr das Gefühl haben, durch ein magisches Tor zu treten. Ihr werdet durch die riesige 4K-Pracht in jede Welt stärker denn je hineingezogen und erlebt jedes Abenteuer hautnah mit. Spart jetzt 1500€ bei MediaMarkt und lernt die Vorzüge von OLED, VRR und 144Hz kennen.

Häufig gestellte Fragen Was ist VRR? VRR, das steht für “Variable Refresh Rate” – eine faszinierende Technologie, die euer Gaming-Erlebnis enorm bereichert. Stellt euch vor, euer Fernseher oder Monitor könnte seine Bildwiederholrate im Handumdrehen an die Bildrate eures Spiels anpassen. Genau das ermöglicht VRR. Dank dieser genialen Funktion bleibt euer Bildschirm immer in perfekter Harmonie mit dem Geschehen auf dem Bildschirm. Ruckeln und Tearing? Fehlanzeige! Stattdessen erlebt ihr ein butterweiches Gameplay, bei dem jede Bewegung fließend und reaktionsschnell ist. Besonders bei rasanten Action-Szenen werdet ihr den Unterschied spüren – alles läuft wie geschmiert! VRR arbeitet oft Hand in Hand mit Technologien wie NVIDIA G-Sync oder AMD FreeSync, um euch das ultimative Spielerlebnis zu bieten.

Technische Spezifikationen

Hier sind die wichtigsten Merkmale des LG-TVs:

Display: 77 Zoll (195 cm) OLED evo

77 Zoll (195 cm) OLED evo Auflösung: 4K (3840 x 2160)

4K (3840 x 2160) Betriebssystem: webOS 24 mit LG ThinQ

webOS 24 mit LG ThinQ Bildwiederholfrequenz: Bis zu 144 Hz

Bis zu 144 Hz HDR-Unterstützung: Dolby Vision, HGiG

Dolby Vision, HGiG Audio: Dolby Atmos

Dolby Atmos Gaming-Technologien: NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), QMS (Quick Media Switching)

Smart-TV mit spitzenmäßiger Bildqualität und Gaming-Features

Das OLED evo Display bietet euch tiefen Schwarztöne mit lebensechten Farben und einem fulminanten Kontrastverhältnis. Mithilfe der selbstleuchtenden Pixel wirken die Bilder noch realistischer und detailreicher. Wenn ihr den Film „300“ schaut, werdet ihr denken, selbst in jeder Schlacht dabei zu sein. Seht die übermächtige Perser-Armee anrücken und fühlt jede Szenerie hautnah mit.

Smart-TV mit ordentlich Dampf

Dank der Auflösung von 4K (3840 x 2160) werden eure Inhalte in der Größe von 77 Zoll umso aufregender dargestellt. Genießt jeden einzelnen Pixel, das euch auch beim Gaming zugutekommt.

Denn mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144Hz und Unterstützung für Technologien wie NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync Premium habt ihr mit diesem TV den perfekten Zocker-Buddy. Zusätzlich sorgen VRR, ALLM und QMS für ein flüssiges Gaming-Erlebnis ohne Verzögerungen.

Epischer Sound und webOS 24

Der Fernseher läuft auf webOS 24, das euch eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet und den Zugriff auf viele Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime und Apps enorm erleichtert. Mit der Integration von LG ThinQ könnt ihr den Fernseher auch bequem über Sprachbefehle steuern.

Eine bequeme Übersicht

Er unterstützt auch Dolby Atmos. Der Klang wird räumlich wiedergegeben, sodass ihr das Gefühl habt, mitten im Geschehen zu sein. Für einen reinen TV-Sound ist dies eine außerordentliche Leistung.

Durch die Unterstützung von HDR-Inhalten durch Dolby Vision könnt ihr Filme und Serien in bester Qualität genießen könnt. HGiG optimiert zudem HDR-Gaming-Inhalte für ein noch genialeres Spielerlebnis.

Seid ihr bereit, in die spannende Welt der Schnäppchen einzusteigen? Dann besucht unsere Deals-Seite – eure digitale Schatztruhe voller wertvoller Angebote! Hier findet ihr nicht nur ultraschnelle SSDs, die eure Daten im Nu übertragen, sondern auch mächtige Grafikkarten, die selbst die grafisch anspruchsvollsten Titel wie Cyberpunk 2077 in beeindruckender Qualität zum Leben erwecken. Zudem stehen euch kraftvolle CPUs und eine vielfältige Auswahl an faszinierenden Komponenten zur Verfügung, um eure technischen Visionen zu realisieren.