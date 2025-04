Werft eure Silikonkügelchen nicht weg: 6 Dinge, die ihr mit ihnen noch machen könnt

The Wheel of Time – Trailer zur Fantasy-Serie auf Amazon Prime

Das waren unsere 6 vorgestellten Möglichkeiten, was ihr mit den Silica-Gel-Päckchen noch alles anstellen könnt. Sollten die Tütchen genügend Feuchtigkeit aufgesaugt haben, könnt ihr die Päckchen bei 75 Grad im Ofen für 1-2 Stunden backen, damit sie ihre aufgesaugte Feuchtigkeit verlieren und euch erneut dienen können. Passend zum Thema Feuchtigkeit: Wolltet ihr schon immer wissen, was mit eurem PC oder eurer PS5 passiert, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen? Wir zeigen es euch.

Da diese Kügelchen hervorragend Feuchtigkeit aufsaugen und so Schäden vermeiden können, gibt es viele Einsatzgebiete, in denen sie noch Verwendung finden können. Vorrangig nennen wir euch folgende Möglichkeiten, um sie wiederzuverwenden:

Für viele sind diese Tütchen aber Müll und wandern dementsprechend auch in die Tonne. Doch es gibt gute Gründe, diese Kügelchen zu sammeln und sie anderweitig zu verwenden. Wir zeigen euch, in welcher Form.

Deswegen lassen sich diese größtenteils in Verpackungen von elektronischen Geräten, Schuhkartons oder auch Nahrungsmitteln sowie Medikamenten finden, da sie Feuchtigkeit binden können, um so Schäden zu vermeiden.

Jeder kennt sie, doch kaum einer weiß mit ihnen etwas anzufangen: Silikonkügelchen in ihren markanten Tütchen. Meist werden sie in verschiedenen Paketen beigelegt, um dann wenig später im Müll zu landen. Wusstet ihr aber, dass sie vielseitig einsetzbar sind? Wir zeigen euch, wie.

