26-Jähriger macht so dummen Fehler, dass er in die Gaming-Geschichte eingeht, fleht jetzt: „Bitte, lasst gut sein“

Es ist selten, dass Spieler so großen Mist bauen, dass sie dafür in die Geschichte der Videospiele eingehen und einen Begriff prägen: Aber einem Team ist das 2017 in Overwatch gelungen. Seitdem steht „Einen Cloud9 bauen“ oder kurz C9 für einen spezifischen, besonders dummen Fehler. Und der kommt jetzt wieder hoch. Der 26-jährige Schwede, der damals dafür verantwortlich war, findet das nicht so lustig.

Was war das Problem? 2017 in der Season 2 von Overwatch gab es ein Match zwischen AF Blue und Cloud9. Wer zuerst 3 Matches gewann, der hatte die Begegnung für sich entschieden.

Das Team Cloud9 dominierte die Begegnung klar, verlor das Match aber trotzdem, weil sie in 2 von ihren 3 Niederlagen einen „Cloud 9“ bauten.

Sie hatten zwar die Gegner besiegt, aber irgendwie vergessen, den Punkt einzunehmen, um den es eigentlich im Match ging. Das war ein so dummer Fehler, dass es als „Einen Cloud 9 bauen“ bekannt wurde: Das Gegner-Team besiegen, aber das eigentliche Objektive ignorieren.

Heute rufen Shooter-Spieler Cloud9, Cloud9! , wenn das eigene Team zwar den Kampf gewonnen hat, aber man daran erinnern will, dass es jetzt noch gilt, das eigentliche Ziel zu sichern.

Bitte, lasst gut sein

Das ist jetzt die Situation: Overwatch spielt zwar lange nicht mehr die Rolle wie 2017, der Stern des Spiels sank schon, als Fortnite so aufdrehte. Doch der neue Hit auf Steam und Twitch ist der Hero-Shooter Marvel Rivals und der funktioniert ganz ähnlich wie Overwatch früher.

Daher brüllte jetzt der frühere Cloud9-Spieler Lucas „Mendo“ Håkansson auf Twitter:

Dass Marvel Rivals so ein Hit ist, heißt, dass jetzt eine Menge neuer Spieler erfahren werden, was „einen Cloud9 bauen“ heißt und dass ich es erfunden habe. BITTE, LASST ES GUT SEIN BITTEEE!

In den Kommentaren bekommt er gesagt: „Du bist mein Code in Counter-Strike. Statt „Baut keinen Cloud 9“, ruf ich immer nur „MENDO MENDO!“, weil das schneller geht und präziser ist.

Erfolgreichem Profi-Gamer hängt seit 8 Jahren der eine Fehler nach

Wer ist das? Mendo ist 26 Jahre alt und ein Schwede. Er hat etwa 65.000 $ Preisgeld mit Overwatch verdient und ist ein Streamer auf Twitch. Er gehört jetzt zu den 100 besten Spielern von Marvel Rivals.

Aber dieser eine Fehler von 2017 hängt ihm offenbar bis heute nach. Er kann nur froh sein, dass der Fehler nach Cloud9 und nicht nach ihm benannt ist. Da hatte Mendo wohl einfach Glück, dass er nicht so im Fokus steht und nicht so populär ist wie andere Personen.

Das Glück hatte einer der bekanntesten Streamer auf Twitch, „Summit1G“, nicht. Der wagte sich mal in den E-Sport, starb aber so doof in Counter-Strike, dass seitdem „Einen Summit bauen“ dafür steht, dumm im Feuer zu stehen und zu sterben, während man eigentlich die Bombe entschärfen sollte: CS: GO – Populärer Streamer summit1g vermasselt es bei Pro-Spiel – monumental