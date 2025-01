„Sherlock“ verrät, unter welchen Bedingungen er zurückkehren würde – Und es ist nicht nur „ein Haufen Geld“

In None Shall Intrude übernehmt ihr die Rolle eines Raidbosses in einem MMORPG.

Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

Offizieller Trailer des Deckbuilder Roguelite None Shall Intrude auf Steam

Allzu viele Hoffnungen sollten sich Fans, die seit Jahren auf ein Revival warten, aber nicht machen, denn Cumberbatch hatte offenbar nie vor, sich dauerhaft auf eine Rolle festzulegen. So erinnert er sich im Gespräch mit Variety an ein Event, als Sherlock gerade durch die Decke ging.

Was sind seine Bedingungen? Gegenüber Variety erklärt Cumberbatch scherzhaft, was es bräuchte, um ihn zu einer Rückkehr als Sherlock zu bewegen: „Einen Haufen Geld.“ Etwas ernster fährt der Schauspieler fort:

Kingdom Come Deliverance 2 hat bald Release: Alles Wichtige in 2 Minuten

Zwei Charaktere in Naruto kennen sich schon ewig, sprechen aber in 220 Folgen kein einziges Wort miteinander

Um welchen Sherlock geht es? Die gleichnamige BBC-Krimiserie mit Benedict Cumberbatch als Meister-Detektiv und Martin Freeman in der Rolle des Watson wurde ab 2010 ausgestrahlt. Hierzulande läuft die Serie auf Netflix . Nach 4 Staffeln und 2 Specials war 2017 Schluss. In einem Interview verriet Cumberbatch nun, unter welchen Bedingungen er seine Rolle wieder aufnehmen würde.

