Trotz der Probleme versucht Valve viel gegen Schummler und die toxische Community zu tun. Eine K.I. untersucht die Chatverläufe der Spieler und bannt dabei gnadenlos die Spieler, die besonders ausfallend werden. So wurden bereits in 2019 über 20.000 Spieler aufgrund dieser K.I. gebannt .

Warum macht das ScriptKid? Schummler sind in CS:GO ein alltägliches Problem. So wird sogar munter in Turnieren geschummelt und jeder, der regelmäßig CS:GO spielt, ist wohl schon auf einen Cheater getroffen.

Das ist die Situation: Der YouTuber und CS:GO-Spieler ScriptKid geht gegen Cheater in Counte-Strike vor. Er bietet dafür eine Cheat-Software an, die zwar nach außen ganz normal aussieht, doch die Cheater eigentlich mit ihren eigenen Waffen schlägt.

