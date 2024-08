7 Serien wie Pretty Little Liars

Wir haben euch Serien, die ähnlich wie Pretty Little Liars sind, in einer Liste gesammelt. 7 Titel stellen wir euch vor, die euch gefallen könnten.

Was ist Pretty Little Liars? Die Serie folgt vier Freundinnen – Aria, Hanna, Spencer und Emily –, deren Leben nach dem Verschwinden ihrer Freundin Alison DiLaurentis auf den Kopf gestellt wird. Ein Jahr nach Alisons Verschwinden beginnen die Mädchen, rätselhafte Nachrichten von einer anonymen Person namens „A“ zu erhalten, die droht, ihre dunkelsten Geheimnisse ans Licht zu bringen. Die Serie ist bekannt für ihre spannungsgeladenen Plot-Twists, komplexen Charaktere und das ständige Rätselraten, wer sich hinter „A“ verbirgt.

Wenn ihr ein Fan von Pretty Little Liars seid und ähnliche Serien sucht, dann haben wir hier einige Empfehlungen für euch. Schreibt auch gerne in die Kommentare, falls ihr noch mehr Tipps habt.

1. Yellowjackets

Im Mittelpunkt steht eine Mädchenfußballmannschaft aus New Jersey, deren Flugzeug in den 1990er Jahren in der kanadischen Wildnis abstürzt. Das Team zerfiel damals in rivalisierende Gruppen, und die traumatischen Ereignisse dieser Zeit verfolgen die Überlebenden bis in die Gegenwart. Heute, rund 25 Jahre später, werden sie von einem mysteriösen Erpresser bedroht, der droht, ihre düsteren Geheimnisse ans Licht zu bringen.

Das sagen die IMDb-Bewertungen: Auf IMDb bekommt die Serie bei 88.470 Bewertungen durchschnittlich 7,8 Sterne.

2. Cruel Summer

Diese Thriller- und Mystery-Serie dreht sich um die verschwundene beliebte Schülerin Kate Wallis und die unauffällige Jeanette Turner, die mit ihrem Verschwinden in Verbindung gebracht wird. Jeanette entwickelt sich dabei zur meistgehassten Person Amerikas. Die Serie erzählt die Story über drei Jahre hinweg aus verschiedenen Blickwinkeln.

Das sagen die IMDb-Wertungen: Bei 20.425 Bewertungen auf IMDb bekommt die Serie durchschnittlich 7,4 Sterne.