5 Serien wie Maxton Hall

Wir haben euch Serien, die ähnlich wie Maxton Hall sind, in einer Liste gesammelt. 5 Titel stellen wir euch vor, die euch gefallen könnten, wenn ihr die Young Adult -Serie mochtet.

Was sind das für Serien? Die Auswahl der Titel wurde durch die Redaktion vorgenommen. Die Serien haben mehrere Gemeinsamkeiten mit Maxton Hall.

Seid ihr auch Fans von Gossip Girl? Dann schaut in dieser Liste vorbei: 5 Serien wie Gossip Girl.

1. Elite

In dieser Serie geht es um die exklusive Elite-Schule Las Encinas in Spanien. Dort treffen drei Schüler aus einfachen Verhältnissen auf ihre reichen und privilegierten Mitschüler – was zu Konflikten, Intrigen und Geheimnissen führt. Die Spannungen zwischen den Schülern eskalieren und es kommt zu einem Verbrechen.

Schaut Elite, wenn ihr das Folgende an Maxton Hall mögt:

Intrigen und Drama

Liebesgeschichten und Konflikte

Macht und Privilegien spielen eine große Rolle

Elite-Schule

Das sagen die IMDb-Wertungen: Die Serie hat eine Bewertung von 7,2 Sternen bei über 90.000 Bewertungen auf IMDb.

Fun Fact: Wegen des schnellen weltweiten Erfolgs wurde Elite bereits nach nur 12 Tagen von Netflix für eine zweite Staffel verlängert. (via IMDb )

2. Young Royals

Diese Serie handelt von dem jungen schwedischen Prinzen namens Wilhelm, der wegen eines Skandals auf ein Elite-Internat geschickt wird. Dort entwickelt er Gefühle für seinen Mitschüler Simon. Es geht um Wilhelms inneren Kampf zwischen seinen königlichen Verpflichtungen und seinen persönlichen Wünschen.

Schaut Young Royals, wenn ihr das Folgende an Maxton Hall mögt:

Probleme des Erwachsenwerdens

Identitätssuche

Komplexe Beziehungen

High Society

Das sagen die IMDb-Wertungen: Young Royals hat eine Bewertung von 8,2 Sternen bei über 44.000 Bewertungen auf IMDb.