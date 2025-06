Der beste Moment, um sein altes Handy aufs Abstellgleis zu stellen, ist genau jetzt: Das Samsung Galaxy S25 ist da, wodurch der Preis für die Vorgänger-Smartphones deutlich im Preis gefallen sind. Bei Saturn bekommt ihr das erstklassige Samsung Galaxy S24 FE aktuell mit dickem Rabatt!

Ganz ehrlich, ich kaufe mir nie das aktuellste Smartphone auf dem Markt. Ich warte zwar darauf, dass die neueste Smartphone-Generation erscheint, hole mir dann aber den Vorgänger, weil die Preise fallen. So geschehen jetzt beim Samsung Galaxy S24 FE bei Saturn. Das Handy ist auch jetzt noch kein Stück weniger Premium als am ersten Tag. Das Dynamic AMOLED 2X Display liefert brillante Farben, die Leistung ist Top und die 128 GB Speicher reichen für tausende Fotos und Videos locker aus.

Jetzt mit 140€ Rabatt bei Saturn: Samsung Galaxy Handy mit 120 Hz Dynamic AMOLED Display und Exynos 10-Kern-Prozessor

Nichts nervt mehr, als in der prallen Sonne Nachrichten auf dem zu dunklen Handy-Display zu entziffern. Mit dem Dynamic AMOLED 2X Display und seiner Spitzenhelligkeit von 1900 nits gehört dieses Problem für euch der Vergangenheit an. Obendrein bekommt ihr eine Farbbrillanz dargeboten, wie ihr sie sonst nur in euren wildesten Träumen erlebt. Die Kirsche obendrauf ist die Bildwiederholrate von 120 Hz, die perfektes, butterweiches Scrolling durch Apps und über Websites garantiert.

Spitzen Akkulaufzeit trotz des mächtigen Prozessors

Mit dem Exynos 2400e Prozessor flutscht einfach alles. Mit seinen zehn CPU-Kernen und einem Maximaltakt von bis zu 3,1 GHz meistert er Gaming, Videos, lokale KI-Features und jedwede andere App, die ihr täglich nutzt. Dabei ist er so effizient, dass euer Handy am Ende trotzdem eine enorme Akku-Laufzeit hat. Bis zu 28 Stunden lang könntet ihr am Stück Videos auf eurem Handy anschauen. Damit überbrückt ihr ganz locker jede noch so lange Zugfahrt.

Einzigartige Momente festhalten – auch bei schlechtem Licht

Mit der Top-Kamera im Samsung Galaxy S24 FE entgeht euch nichts mehr. Mit der 50 MP-Weitwinkelkamera knipst ihr die schönsten Aussichten gestochen scharf. Verrauschte Zoom-Aufnahmen sind mit dem dreifachen optischen Zoom passé und selbst bei schlechten Lichtverhältnissen holt die AI-gesteuerte Kamera das Maximum an Bildqualität heraus. Und dank der Super-HDR-Aufnahmen leuchten eure Fotos auch auf dem Handy-Display so wie in eurer Erinnerung.

Mehr Speicher, oder andere Farbe? Hier werdet ihr fündig!

Das Handy gibt es auch in anderen Farben und mit 256 GB Speicher. Aktuell sind alle verfügbaren Varianten des Samsung Galaxy S24 FE rabattiert:

Wenn ihr bei den heißesten Gaming- und Hardware-Deals immer auf dem Laufenden bleiben wollt, empfehlen wir euch unseren Deal-Ticker. Der informiert euch täglich über starke Rabatte und die spannendsten Aktionen.