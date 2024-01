Samsung 4K-TV fast 1000€ günstiger: Dank OLED und bis zu 144Hz perfekt für Gaming & Sport

Dieser Samsung 4K-TV wird eure visuellen Erlebnisse enorm steigern. Nutzt jetzt das befristete Angebot bei MediaMarkt.

Der 65-Zoll-TV von Samsung ist eine Wucht und beschert euch dank vieler toller Eigenschaften ein richtiges Heimkino-Feeling. Ihr erhaltet eine native Auflösung von 100Hz und könnt mit einem angeschlossenen PC sogar auf bis 144Hz zurückgreifen. Zudem profitiert ihr von der schönen OLED-Technologie. Spart jetzt 31% und bezahlt nur 1999€ statt 2899€.

Darum ist der Samsung 4K-TV ein Kraftpaket.

Die Größte von 65 Zoll ist zusammen mit der OLED-Technologie ein Traum für eure Augen. Diese Technologie sorgt für ein tiefes Schwarz, lebensechte Farben und einen hohen Kontrastumfang. Aufgrund dessen könnt ihr eure liebsten Serien und Filme in einer schöneren Qualität erleben. Obendrein wird dies durch eine 4K-Auflösung ergänzt, wodurch eure Bilder superscharf dargestellt werden. Entdeckt neue Details in Serien wie The Walking Dead oder Reacher, das Detailreichtum wird euch umhauen.

Bedenkt, dass dieser Fernseher 100Hz nativ ausgibt, was bereits außerordentlich schnell ist und 144Hz nur mit einem angeschlossenen PC und einer fähigen Grafikkarte schafft. Ob nun 100Hz oder 144Hz, die hohen Bildraten sorgen in beiderlei Hinsicht für ein stimmiges Bild, insbesondere beim Gaming.

Dank seiner Smart TV-Funktionen und dem Betriebssystem Tizen bietet er Zugang zu einer Vielzahl von Streaming-Diensten, Apps und On-Demand-Inhalten. So könnt ihr eure Lieblingsserien auf Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ genießen oder euch durch eine große Auswahl an Spielen, Musik und Videos stöbern. Die intuitive Benutzeroberfläche macht die Navigation durch die verschiedenen Inhalte einfach und unkompliziert.

