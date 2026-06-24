Die Fans von Rogue Trader hassen den neuen Launcher so sehr, dass er nach nicht mal 24 Stunden offline geht

Wie viele Spieleentwickler möchte Owlcat auf einen eigenen Launcher setzen. Dieser ist am 22. Juni 2026 live gegangen und wurde keine 24 Stunden später wieder entfernt. Warum? Die Spieler von Rogue Trader hassen ihn.

Warum musste der Launcher weg? Am 22. Juni 2026 veröffentlichte Owlcat unter anderem für Warhammer 40.000: Rogue Trader einen eigenen Launcher (via Steam). Dieser sollte für alle Spieler optional sein und man freue sich auf Feedback.

Besagtes Feedback schlug sich in genau null Likes auf die Ankündigung und zum Zeitpunkt dieser News 1.930 Kommentaren nieder. Viele beschwerten sich, dass Rogue Trader zum Beispiel über den Launcher gar nicht starten würde. Zudem würde er mehr Arbeitsspeicher belegen. Außerdem meinten einige, der Launcher würde auch dann laufen, wenn sie ihn abgestellt haben.

Keine 24 Stunden später kam via Steam-Post dann der Rückzieher: Lord Captains, wir hören euch und wir nehmen den Launcher zurück. Das Spiel wird auf den vorherigen Patch zurück gerollt, was den Launcher und alle dazugehörigen Änderungen entfernen wird. Danke für euer Feedback und wir möchten uns wirklich für den Frust, den der Launcher generiert hat, entschuldigen.

Video starten Warhammer 40.000: Rogue Trader zeigt im Launch-Trailer von The Infinite Museion eine unerwartete Musikeinlage Autoplay

Ein halbes Jahr in der Mache, nach nicht mal 24 Stunden offline

Was wollte Owlcat mit dem Launcher bezwecken? Tatsächlich wurde der jetzt geaxte Launcher bereits Ende 2025 angekündigt. Damals gaben die Entwickler an, dass viele Spieler von Pathfinder 2 gerne ähnliche Titel spielen wollen würden, aber nur selten auf Rogue Trader kommen würden. Die beiden Spielergruppen sollten so leichter neue Games entdecken können.

In der Ankündigung vom Montag betonen die Entwickler noch einmal die schon letztes Jahr genannten Gründe. Man hätte festgestellt, dass es vielen Spielern schwerfalle, immer Up-to-Date zu bleiben mit News und Game-Updates. Der hauseigene Launcher sollte diese Probleme lösen.

Habt ihr den Launcher getestet oder ist das Update spurlos an euch vorbeigegangen? Lasst doch gerne eure Erfahrungen aus den letzten beiden Tagen in den Kommentaren da.

Wir haben übrigens erst letztens mit den Entwicklern von Owlcat gesprochen. Nicht über den Launcher, aber über die Romanzen in ihren Games – von Pathfinder bis Rogue Trader. Wie Romanzen entstehen, ob sie sich zukünftig an Baldur’s Gate 3 orientieren wollen und mehr lest ihr im Interview: In Warhammer 40.000: Rogue Trader könnt ihr eine außerirdische Waifu haben – Wir sprachen mit den Verantwortlichen