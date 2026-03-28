Mit 20.057.456.271 Euro Schulden muss euer bester Freund in Resident Evil 4 wohl mehrere Jobs annehmen – und wir sind der Grund

In Resident Evil 4 muss sich Leon in Spanien so einigen Gefahren stellen. Dabei hat er aber auch Unterstützung. Die ist nicht immer ganz billig, doch wie Capcom jetzt verraten hat, ist nicht Leon der Leidtragende.

Wer ist der beste Freund in Resident Evil 4? Sowohl im Original als auch im Remake gibt es mehrere Figuren, die Leon nicht feindlich gesinnt sind. So gibt es etwa die Präsidententochter Ashley, die Agentin Ada oder den heimischen Luis.

Der wohl beste Freund des Spielers ist aber wohl der Händler. Er versorgt Leon nicht nur mit neuen Waffen, Upgrades und Ausrüstungsteilen. Wenn man als Spieler auf ihn trifft, weiß man: Jetzt kann ich durchatmen .

Auch wenn wir ihn mit verdienten spanischen Peseten bezahlen, ist er ein gütiger Geschäftsmann, denn wie Capcom jetzt verriet, geht er ziemlich hart in die Schulden.

Mathe ist nicht seine größte Stärke

Wie hoch sind die Schulden des Händlers? Das 3. Jubiläum des Remakes von Resident Evil 4 feierte Capcom auf x.com mit einer verrückten Statistik. Man verrät, wie viel Kohle der Händler im Spiel gemacht hat, und wie viel er an uns abgedrückt hat:

Die Spieler gaben 39.914.290.699.099 Peseten (in Euro etwa 239.889.718.467 €) bei ihm aus

Vom Händler erhielten die Spieler aber 43.251.570.618.389 Peseten (in Euro etwa 259.947.174.739 €)

Laut Capcom hat der Händler dadurch 3.337.279.919.290 Peseten (etwa 20.057.456.271 €) Verlust gemacht und sich somit verschuldet, denn irgendwo muss das Geld ja herkommen. Zum Vergleich: Wollt ihr euch den Raketenwerfer im Spiel mit unendlicher Munition kaufen, müsst ihr 2 Millionen Peseten (circa 12.020 €) ausgeben.

Wie kann das sein? In Resident Evil 4 könnt ihr in der Spielwelt Schätze finden, die ihr verkaufen könnt, um vom Händler Peseten zu machen. Was genau der Händler mit den Schätzen macht, ist unklar, es könnte also sein, dass er sie noch weiterverkauft.

Den Händler selbst sah man leider nie wieder. In Resident Evil 8 gab es mit dem Duke einen neuen Händler, in Resident Evil Requiem überließ man das Ganze der Technik. Dort kann Leon über eine Box Waffen und Upgrades erwerben.

Nach vielen Jahren ist Leon S. Kennedy im neuesten Teil der Reihe, Resident Evil Requiem, endlich wieder zurückgekehrt. Für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes war das bereits ein erstes Highlight 2026, das er schon mehrfach durchgespielt hat: Das neue Resident Evil ist so gut, dass ich es schon zum 3. Mal spiele