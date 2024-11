Die 5 besten Verwandlungen aus Ranma 1/2 durch die verfluchten Quellen

Rouge taucht auf, als sie auf der Suche nach dem Charakter auf unserem 4. Platz ist. Sie ist ein Mädchen, das in die Quelle von Asura fiel. Dabei handelt es sich im Buddhismus um mächtige Halbgötter, zu dem auch Rouge wird. In dieser Form erhält sie insgesamt 6 Arme und 3 Köpfe.

Die wohl kurioseste Verwandlung muss Pantyhose Taro durchmachen. Er ist einer der Bösewichte, die in Ranma 1/2 vorkommen. Er hat seinen Fluch schon seit seiner Geburt, da seine Mutter ihn direkt neben den Jusenkyo-Quellen gebar. Happosai, der Lehrmeister von Ranmas Vater, badete das Neugeborene aus Versehen in einer Quelle, in der bereits mehrere Lebewesen ertrunken waren.

Achtung, Spoiler: Platz 4 kommt nur im Manga von Ranma 1/2 vor. Wenn ihr also vorhabt, den Manga zu lesen und euch nicht spoilern zu lassen, lest Platz 5 und geht direkt zu Seite 2.

Wer in eine solche Quelle fällt, verwandelt sich bei Kontakt mit kaltem Wasser zu dem Wesen, das in der jeweiligen Quelle ertrunken ist. Das kann ein Tier oder ein anderer Mensch sein. Erst bei Kontakt mit heißen Wasser erhalten sie wieder ihre ursprüngliche Form.

Was sind das für Flüche? In Ranma 1/2 gibt es den Jusenkyo. Dabei handelt es sich um einen legendären Trainingsplatz, bei dem Stäbe aus einem Feld voller heißer Quellen ragen. Die Quellen sind allerdings verflucht.

