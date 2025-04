Eine Fantasy-Serie auf Amazon soll jetzt ein großes Rollenspiel mit Open World bekommen, MMORPG-Veteran leitet das Projekt

Amazon Prime hat nicht nur Die Ringe der Macht. Wenn man sich als Fantasy-Fan einer Serie widmen möchte, dann kann man das auch mit Das Rad der Zeit tun. Fans dieser Reihe können sich auch auf ein neues Open-World-Spiel freuen, das jetzt wohl entwickelt wird.

Was ist Das Rad der Zeit? Das Rad der Zeit ist eine Buchreihe von Robert Jordan, die nach seinem Tod von Brandon Sanderson beendet wurde. In der Welt von Das Rad der Zeit gibt es Magie, aber nicht jeder kann sie nutzen. Eine Zauberin nimmt 5 junge Menschen unter ihre Fittiche und geht mit ihnen auf eine gefährliche Reise, die das Schicksal der Welt beeinflusst.

Wie die Variety jetzt berichtet, ist ein neues Spiel in dieser Welt in Arbeit und das scheint sehr ambitioniert zu werden. Man will ein AAA-Rollenspiel mit Open-World machen. Mit dabei ist ein Industrie-Veteran.

Ein ambitioniertes Projekt

Was wird das für ein Spiel? Das Spiel soll ein Rollenspiel mit Open-World werden und ein hohes Budget haben. Es soll von einem neuen Entwickler-Team bei iwot Studios entwickelt und von Warner Bros. geleitet werden.

iwot Studios, die früher noch Red Eagly Entertainment hießen, haben sich 2004 die Rechte für Serien, Filme, Videospiele und Comics in Bezug auf Das Rad der Zeit gesichert. Das Videospielprojekt ist dabei ziemlich ambitioniert.

Der CEO der iwot Studios, Rick Selvage, sagte der Variety, dass das Open-World-Spiel alles, was in den Büchern vorkommt, sowie alle Elemente der Hintergrundgeschichte beinhalten soll. Man wolle sich nicht auf einen bestimmten Ort oder ein bestimmtes Zeitalter beschränken. Laut der Variety hat die Buchreihe über 2.750 benannte Figuren.

Craig Alexander wird das Projekt leiten. Er ist der ehemalige Vize-Präsident der Produkt-Entwicklung von Warner Bros. Games, außerdem leitete er die Entwicklung der MMORPGs The Lord of The Rings Online und Dungeons & Dragons Online. Zusätzlich dazu hatte er leitende Positionen bei Activision und EA.

Das Studio geht von einer 3-jährigen Entwicklungszeit aus und das Spiel soll für PC und Konsolen erscheinen.

Das kommende Spiel soll nicht das einzige neue Projekt im Universum von Das Rad der Zeit sein. Neben der Amazon-Serie, die mittlerweile schon 3 Staffeln hat, sollen noch ein Actionfilm und ein Animationsfilm folgen. Auch Game of Thrones hat vor Kurzem ein neues Spiel bekommen: Das neue Rollenspiel mit Open World zu Game of Thrones, das so gut aussieht, startet jetzt auf Steam