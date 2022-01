Auch ein anderes Spiel beeindruckt gerade mit seinen Spielerzahlen – und es erinnert dabei stark an PUBG: Battlegrounds. Worum es genau geht, erfahrt ihr in unserem Artikel:

Im Januar 2018 hatte das Spiel seinen größten Monat. Laut Steam-Charts waren über 3,2 Millionen Spieler gleichzeitig in dem Battle Royale unterwegs. Das ist bis heute ein Rekord auf Steam – Platz 2 gehört CSGO aus dem April 2020, wo es ‚nur‘ 1,3 Millionen Spieler waren (via SteamCharts ).

Bezahlen muss man neben Skins und Cosmetics jetzt nur für den Zugang zu Ranked und Custom Matches. Dafür braucht man das DLC Battlegrounds Plus, was 12,99 € kostet. Alle, die für PUBG noch etwas gezahlt haben, kriegen dieses DLC sofort und ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt.

Was ist passiert? Am 12. Januar 2022 stellte das Spiel auf ein neues Bezahlmodell um : Es ist jetzt Free-to-Play, statt 29,99 € zu kosten wie bisher. Damit folgt das Spiel, das Battle Royale als Genre etablierte, dem beliebten Bezahlmodell der neuesten BRs.

PUBG: Battlegrounds hat seine Spielerzahlen auf Steam beinahe verdoppelt. Diese Entwicklung passierte an dem Tag, an dem das Spiel auf ein Free-to-Play-Modell gewechselt ist.

