PS Store: Holt euch 7 Neuerscheinung für PS4 und PS5 günstig im Summer Sale

Der Summer Sale im PSN geht weiter und es sind gar einige sehr moderne Spiele im Angebot, die erst vor wenigen Monaten erschienen!

Die Angebote im Playstation Store wollen nicht aufhören und der Summer Sale geht in die nächste Runde! Allerdings sind nicht nur Klassiker reduziert, sondern gar Neuerscheinungen! Sieben der interessantesten Spiele aus den Angeboten findet ihr hier in der Kurzvorstellung.

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 18. August, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Horizon: Forbidden West

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Guerilla | Release-Datum: 18. Februar 2022 | Spielzeit: 28 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Horizon: Forbidden West ist der Nachfolger des extrem beliebten Zero Dawn und erzählt die Geschichte von Aloy nach dem Ende von Teil 1 und dessen Addon Frozen Wilds weiter. Auch dreht sich alles um das Leben in der Post-Postapokalypse, in der Roboter-Dinosaurier die Welt bevölkern. Aloy macht sich hier auf, um eine mysteriöse Seuche zu untersuchen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Horizon: Forbidden West ist etwas für all jene, die gerne viel Zeit damit verbringen, große Welten zu erkunden. Denn die Reise durch die Spielwelt, die ihr gar Unterwasser erkunden könnt, macht einen großen Teil Faszination aus.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Horizon: Forbidden West ist noch kein halbes Jahr alt und kostet in der UVP 69,99 Euro. Während des Summer Sales bekommt ihr es aber bereits für 49,69 Euro und spart damit 29 Prozent!

AI: The Somnium Files – nirvanA Intiative

Genre: Adventure | Entwickler: Spike Chunsoft | Release-Datum: 24. Juni 2022 | Spielzeit: 28 Stunden

Was ist das für ein Spiel? AI: The Somnium FIles – nirvanA Intiative stammt vom selben Autor, der bereits mit der Zero Escape-Serie einen echten Überraschungshit veröffentlichte. Es ist der Nachfolger zu AI: The Somnium Files und folgt der Geschichte der Spezialagenten Ryuki und Mizuki. Die untersuchen einen mysteriösen Mordfall, bei dem nur die rechte Hälfte des Opfers gefunden wurde. Die linkte taucht plötzlich sechs Jahre später auf, ohne jegliche Anzeichen von Verwesung.

Für wen lohnt sich das Spiel? Storyfreunde können sich hier auf eine spannende Geschichte mit zahlreichen Twists einstellen. Denn die steht im Zentrum des Spiels. Da es eine Visual Novel ist, solltet ihr jedoch nicht zu viel Gameplay erwarten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: AI: The Somnium Files – nirvanA Intiative erschien erst im Juni 2022. Im aktuellen Angebot ist die UVP von 59,99 Euro schon um 20 Prozent auf 47,99 Euro gefallen.

Evil Dead: The Game

Genre: Survival | Entwickler: Boss Team Games | Release-Datum: 13. Mai 2022 | Spielzeit: 3 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Evil Dead: The Game basiert auf dem gleichnamigen Horrorfilm und präsentiert sich als asymmetrisches Multiplayer-Spiel im Stile von Dead by Daylight. Vier Überlebende nehmen es hier mit einem Mörder auf. Doch anstatt passiv zu sein, könnt ihr euch hier mit Waffengewalt gegen die übernatürlichen Monster wehren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn euch bereits Spiele wie Dead by Daylight liegen, dann ist Evil Dead: The Game einen Blick wert. Erwartet allerdings keine Kopie. Denn das Gameplay ist hier viel mehr auf offene Konfrontationen ausgelegt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Der Titel erschien im Mai dieses Jahres und kostet mit der UVP 39,99 Euro. Der Summer Sale reduziert den Preis für euch um 25 Prozent auf 29,99 Euro.

Salt and Sacrifice

Genre: Action-RPG | Entwickler: Ska Studios | Release-Datum: 10. Mai 2022 | Spielzeit: 23 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Salt and Sacrifice setzt die Geschichte des von Dark Souls inspirierten Salt and Sanctuary fort. Das Spiel dreht sich um Magierjagden, in denen ihr die verschiedenen Bosse durch die Level verfolgen müsst. Erledigt ihr sie, bekommt ihr bessere Ausrüstung und Waffen mit einzigartigen Skills. Im Gegensatz zum Vorgänger gibt es gar einen Multiplayer-Modus, in dem ihr die Welten von anderen Spielern überfallen könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Salt and Sacrifice wird damit zu einem Pflichttitel für alle Souls-Spieler. Denn nicht nur kann es die Atmosphäre der Reihe sehr gut rüberbringen, auch orientiert es sich beim Gameplay an ihr. Versetzt das aber eine hübsche 2D-Welt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Salt and Sacrifice kostet seit seinem Release mit der UVP 15,99 Euro. Bei den aktuellen Deals spart ihr aber 20 Prozent und bekommt es für 12,79 Euro.

Trek to Yomi

Genre: Action | Entwickler: Flying Wild Hog | Release-Datum: 5. Mai 2022 | Spielzeit: 5 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Trek to Yomi ist ein Sidescroller, in dem ihr eure Fähigkeiten als Samurai unter Beweis stellen müsst und euch gegen Banditen und Dämonen aus der japanischen Mythologie zur Wehr setzt. Das Gameplay folgt dabei dem Motto leicht zu lernen und schwer zu meistern. Denn die Anzahl eurer Attacken ist begrenzt, aber ihr müsst sie wohlüberlegt einsetzen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer die Samurai-Filme von Akira Kurosawa liebt, bekommt hier eine spielbare Version von diesen. Entsprechend müsst ihr euch aber auch darauf einstellen, dass hier das Erlebnis selbst im Vordergrund liegt und ihr schnell den Abspann sehen werdet.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Trek to Yomi gibt es schon jetzt 30 Prozent günstiger. Zum Release musstet ihr die UVP von 19,99 Euro zahlen. Mittlerweile bekommt ihr es für 13,99 Euro.

Chernobylite

Genre: Shooter | Entwickler: The Farm 51 | Release-Datum: 28. September 2021 | Spielzeit: 14 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Statt auf STALKER 2 zu warten könnt ihr mit Chernobylite bereits jetzt einen Shooter mit einem sehr ähnlichen Setting spielen. Denn auch hier verschlägt es euch in die Gegend rund um das Atomkraftwerk in Tschernobyl. Nach eurer Rückkehr nach Prypjat macht ihr euch auf, um das Verschwinden eurer Verlobten zu untersuchen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dafür steht ein volles Survivalprogramm auf dem Plan. Denn im Kampf gegen die Monster sind Waffen nicht immer die beste Wahl und manchmal ist es sinnvoller, leise vorzugehen. Zudem baut ihr eine Basis auf, die zum Hauptquartier eurer Expeditionen wird.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Chernobylite ist das älteste Spiel in der Liste. Mit einem Release im September 2021 ist es aber noch kein Jahr alt. Hier spart ihr 30 Prozent und zahlt somit nur noch 20,99 Euro statt der UVP von 29,99 Euro.

They Always Run

Genre: Action | Entwickler: Alawar Premium | Release-Datum: 8. Juni 2022 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In They Always Run spielt ihr einen dreiarmigen Mutanten, der die schlimmsten Verbrecher des Universums jagd. Doch nicht immer will er Geld sehen. Denn auch Informationen sind ihm wichtig, um eine galaxieweite Verschwörung aufzudecken. Und das macht ihr, indem ihr eure Gegner mit Stil erledigt und euch immer bessere Ausrüstung holt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer 2D-Metroidvanias liebt, bekommt hier einen echten Geheimtipp. Denn obwohl das Spiel sehr unbekannt ist, wird es von Fans stark gelobt. Einige sprechen gar von einem Spiel, in dem ihr euch fühlt wie Mando aus The Mandalorian.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: They Always Run wurde mit einer UVP von 16,99 Euro veröffentlicht. Auf die spart ihr derzeit 20 Prozent. Denn im aktuellen Angebot gibt es das Spiel für 13,59 Euro.

