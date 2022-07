The Last of Us Part 1 für PS5 vorbestellen: PlayStation-Hit wird noch besser

TLoU Part 1 könnt ihr für die PS5 vorbestellen und damit euch den Top-Titel in der bestmöglichen Version kaufen.

Am 2. September 2022 erscheint The Last of Us 1 für die PlayStation 5. Das Spiel erschien ursprünglich 2013 für die PS3 und wurde in diesem Jahr mit vielen Awards ausgezeichnet. Unter anderem als Game of the Year bei den D.I.C.E.-Awards. Wer den Vorgänger des Meisterwerks The Last of Us 2 in der besten Qualität spielen will, sollte sich die PS5-Version genauer anschauen.

Das ist neu mit der PS5-Version von TLoU:

Verbesserte Grafik: Von Grund auf neu aufgelegt mit der PS5-Engine von Naughty Dog. Realistischere Beleuchtung und Atmosphäre sowie komplexere Umgebungen.

Von Grund auf neu aufgelegt mit der PS5-Engine von Naughty Dog. Realistischere Beleuchtung und Atmosphäre sowie komplexere Umgebungen. Kürzere Ladezeiten: Dank der PS5 und der SSD werden die Ladezeiten auf ein Minimum reduziert.

Dank der PS5 und der SSD werden die Ladezeiten auf ein Minimum reduziert. Haptisches Feedback & Adaptive Trigger: The Last of Us für PS5 untersützt das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controller. Zudem bieten alle Waffen aus dem Spiel einen dynamischen Widerstand der adaptiven Trigger des Controllers.

The Last of Us für PS5 untersützt das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controller. Zudem bieten alle Waffen aus dem Spiel einen dynamischen Widerstand der adaptiven Trigger des Controllers. 3D-Audio: Ebenfalls unterstützt und nutzt Naughty Dog bei TLoU für PS5 das 3D-Audio-Feature der Konsole.

So viel kostet The Last of Us Part 1 für PS5: Die UVP liegt bei 79,99€.

Hier könnt ihr das Spiel vorbestellen: