Die PS5 wurde nun schon seit mehreren Wochen nicht mehr verkauft. Müller könnte nun vermutlich bald endlich wieder welche im Angebot haben.

Update: 15. Februar, 12:45 Uhr: Oder doch nicht? In den sozialen Medien berichten ein paar wenige User davon, dass sie durch die für Müller typische Warteschlange gekommen sind; bei wieder anderen werden nur Fehlermeldungen angezeigt. Wir haben das auf jeden Fall für euch aber mal weiter im Blick!

Update 15. Februar, 12:22 Uhr: Es scheint so, als würde der Drop demnächst beginnen.

Gerade verdichten sich immer mehr Hinweise, dass Müller demnächst die PlayStation 5 verkaufen könnte.

Denn offenbar bekommt die Drogerie-Kette in Kürze PS5-Nachschub. Auf den Produktseiten steht zwar weiterhin, dass keine Kontingente verfügbar sind, aber wer eine Filiale in der Nähe auswählt, bekommt einen ungefähren Abholtermin genannt; dort ist je nach Filiale zwischen dem 17.02. und 21.02. alles dabei. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir in Kürze mit einem Drop bei Müller rechnen dürfen.

Demnach ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir in Kürze mit einem Drop bei Müller rechnen dürfen. Wann genau ist zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht zu sagen. In der Vergangenheit hat der Händler immer mit einer Warteschlange gearbeitet. Sobald diese eröffnet wird, werden wir euch natürlich umgehend hier informieren.

Mit Glück könnt ihr bei Amazon gerade eine PS5 gewinnen

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

PS5 heute kaufen – Passt auf diese Händler auf

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.